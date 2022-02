Rolls-Royce : étudie le marché des taxis aériens en Asie

Rolls-Royce publie aujourd'hui, aux côtés du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, une étude de marché portant sur le potentiel de la mobilité aérienne avancée (AAM) pour la région Asie-Pacifique (APAC).



Le rapport recense les avantages des avions passagers entièrement électriques à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), connus sous le nom de 'taxis aériens', qui peuvent être utilisés pour la mobilité aérienne urbaine et régionale.



Selon l'étude, ce nouveau marché émergent pourrait générer à lui seul 36,9 milliards de dollars de revenus de services dans la région APAC d'ici 2050.



L'étude estime en effet que 16 400 avions VTOL passagers pourraient être en service au Japon, d'une valeur d'environ 14,3 milliards de dollars de revenus de service d'ici 2050, la Corée du Sud offrant un potentiel commercial de 3,8 milliards de dollars et Singapour de 350 millions de dollars, en moins de trois décennies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.