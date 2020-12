Rolls-Royce : les batteries MTU en action au Costa Rica

Rolls-Royce annonce avoir fourni la technologie nécessaire à l'entreprise textile Proquinal à Alajuela pour mettre en service avec succès 'le plus grand système énergétique intégré du Costa Rica'.



Le système comprend à la fois des batteries de stockage et des installations solaires sur le site. Deux conteneurs de batteries MTU de Rolls-Royce avec une capacité de stockage totale de 4275 kWh et une puissance de 1500 kVA sont utilisés pour répondre à la demande de pointe en électricité, augmenter l'utilisation de l'énergie solaire par l'entreprise et soulager la pression sur le réseau public. .



690 panneaux photovoltaïques d'une capacité de 255 kWc ont été installés par le fournisseur solaire Swissol sur les parkings couverts de Proquinal et connectés aux conteneurs de batteries pour soutenir le système, précise Rolls-Royce.



En produisant de l'électricité sans CO2, ils contribuent à éviter l'émission de plus de 285 tonnes de CO2 par an par rapport à la production d'électricité classique. Le Costa Rica s'est fixé comme objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050.



