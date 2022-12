Rolls Royce : livre le 5.555ème moteur MTU à Bell Equipment

Rolls-Royce annonce avoir livré le 5 555e moteur mtu des séries 1000, 1300 et 1500 au fabricant mondial de tombereaux articulés et au constructeur d'équipements de construction Bell Equipment.Pour marquer la livraison du 5 555e moteur mtu, le Dr Lei Berners-Wu, vice-président industriel mondial de l'unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce, a remis symboliquement un piston de moteur spécial, appelé 'Piston d'honneur', à Leon Goosen, directeur général de Bell Equipment.' Nous apprécions les efforts déployés par Rolls-Royce pour rendre les moteurs de la marque mtu compatibles avec les carburants durables ', déclare Leon Goosen, directeur de Bell Equipment.' Bell Equipment est l'un de nos plus importants clients dans le domaine des équipements de construction, des applications industrielles et de l'agriculture. C'est un partenariat et une collaboration que nous avons l'intention de maintenir et d'étendre à l'avenir ', ajoute le Dr Lei Berners-Wu.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.