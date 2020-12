Rolls-Royce : livre son système d'énergie dirigée à Lockheed

Rolls-Royce annonce la livraison de son système ColdFireTM Solutions à Lockheed Martin pour intégration et test.



Ce système autonome alimentera un système d'énergie dirigée Lockheed Martin de 100 kW à l'occasion des tests de portée qui seront réalisés en 2021.



Rolls-Royce est engagé dans le développement de technologies énergétiques dirigées depuis plus d'une décennie et a investi 50 millions de dollars dans la conception et les essais de systèmes, à la fois en laboratoire et sur le terrain, répondant ainsi à la demande des clients militaires.



L'expertise en gestion thermique est essentielle au succès des systèmes à énergie dirigée, en raison de la création d'une grande quantité de chaleur par le système laser. Rolls-Royce a ainsi développé son système ColdFire afin de 'résoudre ce défi extrêmement difficile associé à l'énergie dirigée'.





