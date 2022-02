Rolls-Royce : motorise l'A330neo livré à Starlux Airlines

Rolls-Royce s'est joint à Starlux Airlines et Airbus afin de célébrer la livraison du premier gros-porteur de la compagnie aérienne, l'A330neo, propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000.



L'avion a décollé du centre de livraison d'Airbus à Toulouse et atterri à l'aéroport international de Taiwan Taoyuan, la base d'attache de Starlux Airlines. L'entrée en service de l'appareil est prévue en mai.



Rolls-Royce précise que trois autres A330neos seront ajoutés à la flotte de la compagnie aérienne cette année, permettant d'effectuer des liaisons supplémentaires en Asie, notamment à Ho Chi Minh-Ville, Singapour, Bangkok et Tokyo.



