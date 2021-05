Rolls-Royce : achève la première phase du projet de SMR

Le consortium dirigé par Rolls-Royce, dédié à la création d'une centrale nucléaire compacte - connue sous le nom de petit réacteur modulaire (SMR) - vient d'achever la première phase du projet 'dans les délais en deçà du budget'. De surcroît, Rolls-Royce annonce que la nouvelle conception inclut une augmentation de la puissance du SMR.



En effet, l'amélioration de la conception - à travers plus de 200 décisions d'ingénierie majeures prises au cours de cette dernière phase - a permis de porter la puissance de 440 à 470 MW, sans coût supplémentaire.



Le consortium vise à produire une première unité au début des années 2030 et jusqu'à 10 d'ici 2035.



'L'équipe britannique SMR est en train de passer du statut de consortium collaboratif à une entreprise autonome', assure Rolls-Royce qui précise que 'la taille compacte de la centrale électrique la rend adaptée à une variété d'applications, aidant à décarboner des systèmes énergétiques entiers.'



A terme, les centrales électriques seront construites par la nouvelle entreprise britannique SMR, puis cédées pour être exploitées par des sociétés de production d'électricité.



