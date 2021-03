Rolls-Royce : la Norvège stoppe la vente de Bergen Engines

Rolls-Royce prend note de l'annonce du gouvernement norvégien décidant d'interrompre la vente de Bergen Engines, filiale norvégienne de Rolls-Royce, au groupe russe TMH Group.



Cette annonce provoque 'une incertitude considérable' chez Bergen Engines, qui emploie plus de 900 personnes dans le monde, dont 650 dans l'usine principale de Hordvikneset, soulève le constructeur.



La vente de Bergen Engines s'inscrit dans la stratégie de cession conduite par Rolls-Royce dont l'objet est de lever au moins 2 milliards de livres sterling à l'horizon 2022.



'Nous solliciterons l'aide du gouvernement norvégien pour trouver rapidement une autre option qui puisse fournir à Bergen Engines et à son personnel l'investissement nécessaire pour l'avenir et à Rolls-Royce un résultat approprié', ajoute Rolls-Royce.



Le gouvernement norvégien voyait en effet d'un mauvais oeil le transfert des technologies Bergen Engines en direction de la Russie, un pays avec lequel la Norvège n'entretient pas de coopération en matière de sécurité.



