Rolls-Royce : lance SAFinity, un service de carburant durable

Rolls-Royce renforce encore son engagement en faveur du carburant aéronautique durable (SAF) en lançant un nouveau service - SAFinity - qui s'adressera dans un premier temps aux clients de l'aviation d'affaires.



SAFinity permettra aux clients de l'aviation d'affaires d'opérer des vols neutres en carbone, assure Rolls-Royce, qui souhaite 'jouer un rôle de premier plan pour permettre aux secteurs dans lesquels nous opérons d'atteindre le zéro carbone net d'ici 2050'.



À l'occasion d'EBACE Connect, la convention et exposition virtuelle européenne de l'aviation- d'affaires (18-20 mai), Rolls-Royce et Luxaviation Group ont signé un protocole d'accord (MOU) qui fera de la société luxembourgeoise - l'un des plus grands exploitants d'avions d'affaires au monde - le premier client à utiliser ce nouveau service.





