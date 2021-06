Rolls-Royce : nouveau canal de vente pour les mtu, via MAN

Rolls-Royce et MAN Energy Solutions ont signé un accord de partenariat stratégique afin de permettre à MAN de distribuer des turbocompresseurs mtu de pointe de Rolls-Royce via sa marque PBST.



' Avec cette coopération, nous combinons nos compétences: la structure de vente mondiale de PBST pour les turbocompresseurs d'une part, la dernière technologie de turbocompresseur mtu à haut rendement de Rolls-Royce de l'autre', résume Andreas Schell, PDG de Rolls-Royce Power Systems.



Les turbocompresseurs développés et produits en interne par Rolls-Royce Power Systems seront ainsi disponibles sur d'autres marchés. Ce nouveau canal de vente complétera celui de Woodward L'Orange.



Rolls-Royce indique aussi travailler actuellement sur des turbocompresseurs à assistance électrique ainsi que sur des concepts de turbocompresseur pour piles à combustible.





