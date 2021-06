Rolls-Royce : objectif zéro émission nette

Rolls-Royce présente aujourd'hui les actions à court terme qui vont être mises en place afin d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 au plus tard.



S'appuyant sur le développement de nouvelles technologies, le constructeur britannique s'est fixé un objectif intermédiaire, à savoir une baisse de 35 % des émissions des nouveaux produits vendus par l'entreprise d'ici 2030.

D'ici 2023, tous les moteurs civils en production seront compatibles avec des carburants d'aviation 100% durables, assure Rolls-Royce.



De surcroit, la société prévoit d'augmenter la proportion de R&D consacrée aux technologies à émission carbone nulle ou faible de 50 à 75% d'ici 2025, afin de décarboner les secteurs du transport, de l'énergie et de l'environnement bâti.





