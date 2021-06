Rolls-Royce : s'intéresse à la technologie hydrogène

Rolls-Royce annonce qu'une nouvelle technologie a fait son apparition au sein de sa division Power Systems : la pile combustible à hydrogène. Un démonstrateur de 250 kW a même été installé au sein de l'usine de Friedrichshafen (Allemagne), offrant des possibilités de tests et de démonstrations aux clients.



' Nous sommes fermement convaincus que la technologie des piles à combustible dispose d'un énorme potentiel et qu'elle deviendra une technologie majeure pour la décarbonation des systèmes de propulsion et d'alimentation électrique ', explique en substance Andreas Schell, directeur général de Rolls-Royce Power Systems.



A en croire Rolls-Royce, les ingénieurs seraient d'ailleurs ' plus que satisfaits ' des résultats obtenus sur banc d'essai. ' Les caractéristiques de flexion de puissance et les performances sont excellentes. Et comme prévu, il n'y a pas de bruits ni de vibrations importantes ', conclut le Dr Peter Riegger, vice-président de Rolls-Royce PowerLab.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.