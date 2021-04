Rolls-Royce : va fournir 12 mtu à une université saoudienne

Rolls-Royce annonce la fourniture, dès cet été, de 12 mtu Kinetic PowerPacks à l'université de Science et Technologie King Abdullah (KAUST) en Arabie saoudite.



Equipés d'accumulateurs d'énergie cinétique à rotation dynamique, ces équipements permettront de doter d'alimentation électriques fiables le centre de données de l'université et les installations dédiées au calcul intensif.



Alimenté par un moteur diesel, chaque mtu du Kinetic PowerPack dispose d'une puissance de sortie de 1,6 MW.



En cas de panne de courant, l'accumulateur d'énergie cinétique lourd, en rotation constante, entraînera le générateur jusqu'à ce que le moteur diesel prenne le relais, détaille Rolls-Royce.



