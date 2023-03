Rolls-Royce nomme Helen McCabe, de BP, au poste de directeur financier

(Alliance News) - Rolls-Royce Holdings PLC a nommé vendredi Helen McCabe au poste de directrice financière, qui rejoindra le fabricant de moteurs à réaction "dans le courant de l'année".

Elle est actuellement vice-présidente senior des finances pour la division Customer & Products de BP PLC et était auparavant directrice financière des activités de carburant et de raffinage de BP Downstream pour l'Europe et l'Afrique du Sud. Le directeur financier de Rolls-Royce, Panos Kakoullis, restera en poste jusqu'au 31 août, a indiqué la société, la date exacte d'entrée en fonction de Mme McCabe devant être annoncée "ultérieurement".

Rolls a également annoncé une série d'autres changements au niveau de la direction, dont un nouveau responsable de Rolls-Royce North America.

Les actions de Rolls-Royce étaient en hausse de 0,6 % à 151,06 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.