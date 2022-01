Rolls-Royce : nouveau président de la branche Electrical

Rolls-Royce annonce que Rob Watson a rejoint l'équipe de direction en tant que président de la branche Electrical depuis le 1er janvier 2022.

Depuis octobre 2017, Rob Watson a occupé divers poste à responsabilité chez Rolls-Royce Electrical.



La société rappelle par ailleurs qu'à compter de cette année, Rolls-Royce Electrical comptera comme une ligne distincte dans les états financiers, aux côtés des trois unités commerciales déjà établies et de Rolls-Royce SMR.



Rolls-Royce Electrical propose aux clients de l'aviation un système de propulsion électrique complet pour leur plate-forme, qu'il s'agisse d'un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) ou d'un avion de banlieue.



