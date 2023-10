Rolls-Royce : nouveaux groupes électrogènes au biogaz

Rolls-Royce annonce proposer désormais de nouveaux groupes électrogènes au biogaz (mtu série 4000) destinés à la production d'électricité et de chaleur et établissant ' de nouvelles normes en matière d'efficacité, de densité de puissance et de coûts de cycle de vie '.



' Les nouveaux moteurs L64FB de la série 4000 sont conçus pour une utilisation mondiale et sont extrêmement robustes, affichant des performances élevées et constantes même dans des conditions extrêmes de température ambiante, d'humidité et d'altitude ', souligne Vittorio Pierangeli, vice-président Global Powergen de l'unité commerciale Rolls-Royce Power Systems.



Le motoriste précise que les solutions de biogaz mtu aident les clients industriels à économiser sur les coûts d'électricité en générant leur propre électricité et elles fournissent une alimentation électrique stable même en cas de panne de courant.



