Rolls-Royce : nouvelle option pour les compagnies aériennes

07/10/2020 | 18:05

Rolls-Royce présente sa nouvelle option, SelectCare Repair, qui vient compléter sa gamme de services à destination des compagnies aériennes qui exploitent des Airbus A330 propulsés par le moteur Trent 700.



Désormais, Rolls-Royce propose donc deux options distinctes.



La réparation SelecteCare couvre les visites d'atelier de 'vérification et de réparation' moyennant des frais en dollars par heure de vol moteur tandis que l'option SelectCare Refurb offre aux clients une prévisibilité des coûts pour les principaux événements de visite d'atelier de moteurs programmés qui se produisent généralement tous les 4 à 5 ans.



Les deux services sont complémentaires assure Rolls-Royce.



Les clients peuvent donc choisir de prendre les deux options de service ensemble ou de choisir une seule option de service et de gérer leurs visites d'atelier de moteurs restantes sur une base traditionnelle de temps et de matériel.





