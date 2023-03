Rolls-Royce obtient un financement pour développer un réacteur destiné à l'exploration de la Lune

(Alliance News) - Rolls-Royce Holdings PLC a reçu un financement de l'Agence spatiale britannique pour développer un réacteur nucléaire destiné à une base lunaire.

Le projet étudiera comment l'énergie nucléaire pourrait être utilisée pour soutenir une future base d'astronautes sur la Lune.

Les scientifiques et les ingénieurs de l'entreprise travaillent sur le programme Micro-Reactor afin de développer une technologie qui fournira l'énergie nécessaire aux humains pour vivre et travailler sur le satellite naturel de la Terre.

Toutes les missions spatiales dépendent d'une source d'énergie pour soutenir les systèmes de communication, de survie et d'expériences scientifiques.

Selon les experts, l'énergie nucléaire pourrait permettre d'allonger considérablement la durée des missions lunaires.

L'agence spatiale britannique a annoncé un nouveau financement de 2,9 millions de livres sterling pour le projet, qui fournira une première démonstration d'un réacteur nucléaire modulaire lunaire britannique.

Ce financement fait suite à une étude de 249 000 GBP financée par l'agence spatiale britannique en 2022.

Le ministre des sciences, George Freeman, a déclaré : "L'exploration spatiale est le laboratoire ultime pour un grand nombre de technologies de transformation dont nous avons besoin sur Terre : des matériaux à la robotique, en passant par la nutrition, les technologies propres et bien d'autres choses encore.

"Alors que nous nous préparons à voir des hommes retourner sur la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, nous soutenons des recherches passionnantes comme ce réacteur modulaire lunaire avec Rolls-Royce, afin de mettre au point de nouvelles sources d'énergie pour une base lunaire.

"Des partenariats comme celui-ci, entre l'industrie britannique, l'agence spatiale britannique et le gouvernement, contribuent à créer des emplois dans le secteur des technologies spatiales, qui pèse 16 milliards de livres sterling, et à faire en sorte que le Royaume-Uni continue d'être une force majeure dans le domaine des sciences d'avant-garde.

Rolls-Royce prévoit d'avoir un réacteur prêt à être envoyé sur la Lune d'ici 2029.

Elle travaillera avec divers collaborateurs, notamment l'université d'Oxford, l'université de Bangor, l'université de Brighton, le centre de recherche sur la fabrication avancée de l'université de Sheffield et le Nuclear AMRC.

Comparé à d'autres systèmes d'alimentation, un microréacteur nucléaire relativement petit et léger pourrait permettre une alimentation continue indépendamment de l'emplacement, de la lumière solaire disponible et d'autres conditions environnementales.

Abi Clayton, directeur des programmes futurs de Rolls-Royce, a déclaré : "Ce financement nous permettra d'avancer sur la voie de la concrétisation du microréacteur, dont la technologie présente d'immenses avantages tant pour l'espace que pour la Terre.

"Cette technologie permettra de répondre aux besoins commerciaux et militaires tout en offrant une solution pour décarboniser l'industrie et fournir une énergie propre, sûre et fiable".

Paul Bate, directeur général de l'agence spatiale britannique, a déclaré : "Cette recherche innovante de Rolls-Royce pourrait jeter les bases d'une présence humaine continue sur la Lune, tout en renforçant le secteur spatial britannique au sens large, en créant des emplois et en générant d'autres investissements.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.