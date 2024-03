Rolls-Royce : ouvre de nouveaux locaux à Cardiff et Glasgow

Rolls-Royce Submarines a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir de nouveaux bureaux à Cardiff et Glasgow pour 'attirer les meilleurs talents et répondre à la croissance de la demande de la Royal Navy et à la récente annonce d'AUKUS'.



L'augmentation de la demande de spécialistes techniques entraînera l'ouverture de nouveaux bureaux à St Mellons, Cardiff et dans l'Airport Business Park de Glasgow.



L'entreprise a l'intention d'attirer les meilleurs ingénieurs et spécialistes du Royaume-Uni pour travailler sur un portefeuille croissant de projets nucléaires de défense, notamment sur la fourniture des systèmes de propulsion nucléaires destinés à équiper les nouveaux sous-marins d'attaque dans le cadre de l'accord trilatéral AUKUS, entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.



