Rolls-Royce : phase finale de construction pour UltraFan

Rolls-Royce annonce être entré dans la phase finale de construction d'UltraFan, soit le plus grand démonstrateur de technologie de moteur d'avion au monde, une installation qui vise à soutenir le transport aérien durable pour les décennies à venir.



'Le moteur de démonstration, avec un diamètre de ventilateur de 140 pouces est en cours d'achèvement dans notre usine de Derby, au Royaume-Uni, avant sa première utilisation avec du carburant d'aviation 100 % durable plus tard cette année', indique la société.



Rolls-Royce précise que ce moteur offre une amélioration du rendement énergétique de 25 % par rapport à la première génération de moteur Trent.



Le motoriste ajoute qu'à court terme, il existe des options pour transférer les technologies du programme de développement UltraFan aux moteurs Trent actuels.



À plus long terme, la technologie évolutive d'UltraFan de 25 000 à 100 000 lb de poussée offre le potentiel d'alimenter de nouveaux avions à fuselage étroit et à fuselage large prévus dans les années 2030.



