Rolls-Royce : pourrait vendre une activité moteur à Deutz AG

Le 14 décembre 2023 à 10:24 Partager

Rolls-Royce annonce conduire 'des discussions positives' avec Deutz AG portant sur la vente de l'activité moteurs tout-terrain d'une puissance inférieure à 480 kW à Deutz AG pour un prix de l'ordre de plusieurs millions d'euros.



Rolls-Royce précise que cette activité concerne les moteurs diesel et des systèmes de moteurs utilisant la technologie Daimler qui sont développés et fabriqués par Daimler Truck AG pour Rolls-Royce Power Systems et utilisés principalement dans les véhicules agricoles et les engins de construction, et non dans le matériel roulant ou dans les véhicules militaires.



Rolls-Royce a récemment présenté aux investisseurs sa stratégie visant à devenir une entreprise performante, compétitive, résiliente et en croissance.



'C'est une illustration claire de notre stratégie en action. Nous souhaitons nous concentrer davantage sur les marchés où nous savons que Rolls-Royce peut faire la différence', a explique en substance Tufan Erginbilgic, directeur de Rolls-Royce plc.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.