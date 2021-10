Rolls-Royce : projet en Allemagne pour des avions hybrides

Rolls-Royce a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Économie, du Travail et de l'Énergie du Brandebourg (MWAE) et le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) pour faire progresser la recherche et le développement de systèmes de propulsion hybrides-électriques pour la prochaine génération d'aviation dans le Brandebourg.



Les partenaires se sont mis d'accord sur la mise en place d'installations de développement, d'essai et de production, pour créer des systèmes de propulsion aéronautique hybrides-électriques à Dahlewitz et dans la région de Lusace.



Dans le cadre de ce nouveau programme, Rolls-Royce Deutschland ouvre aujourd'hui une installation opérationnelle à Cottbus et prévoit d'étendre ses capacités de recherche et développement à Dahlewitz.



