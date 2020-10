Rolls-Royce : propulser le futur avion de combat de la RAF ?

15/10/2020 | 17:20

Des ingénieurs britanniques ont dévoilé aujourd'hui certains des derniers concepts mis au point dans le contexte du développement du futur avion de combat de la Royal Air Force (RAF).



La plupart de la technologie est fournie par Team Tempest, un partenariat britannique de recherche et de défense formé par Rolls-Royce, BAE Systems, Leonardo et BMDA.



Dans le cadre de cette alliance, les ingénieurs de Rolls-Royce travaillent sur la puissance et la propulsion de l'appareil. Ils cherchent notamment à augmenter l'autonomie du moteur ainsi que sa vitesse tout en réduisant la production de dioxyde de carbone.



Rolls-Royce travaille avec des matériaux composites avancés et la fabrication additive, produisant des composants légers et plus denses, capables de fonctionner à des températures plus élevées.





