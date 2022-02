Rolls-Royce : protocole d'accord avec Porterbrook

Rolls-Royce annonce aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec Porterbrook, propriétaire britannique de matériel roulant ferroviaire et gestionnaire d'actifs, afin d'identifier et développer des technologies réduisant les émissions de carbone et améliorant la qualité de l'air sur l'ensemble du réseau ferroviaire.



Les deux sociétés comptent étudier le potentiel d'utilisation de carburants synthétiques ainsi que l'hydrogène, à la fois dans les piles à combustible et les moteurs à combustion interne.



S'appuyant sur leur récent succès dans l'introduction conjointe de wagons hybrides à batterie diesel dans le service voyageurs, les deux sociétés exploreront également le potentiel d'une hybridation avancée.



'Cette relation avec Porterbrook nous aidera à mieux comprendre les options de décarbonation du transport ferroviaire. Pour nous, jouer un rôle de premier plan pour permettre la transition énergétique est à la fois un impératif sociétal et une opportunité commerciale très importante', a commenté Warren East, directeur général de Rolls-Royce.





