Rolls-Royce : protocole d'accord avec l'espagnol ITP Aero

Le 06 juin 2024 à 10:38 Partager

Rolls-Royce Deutschland a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord avec ITP Aero - un équipementier aéronautique espagnol - visant à concevoir, développer, fabriquer et soutenir un moteur Wingman, une solution de pointe destinée aux gros porteurs.



Le MoU entre Rolls-Royce Deutschland et ITP Aero favorisera une approche germano-espagnole, s'appuyant sur une relation de longue date entre les deux entreprises qui dure depuis plus de dix ans.



Le moteur Wingman est une solution européenne capable de répondre aux exigences de développement et de coût de production pour divers modèles de gros porteurs à distance.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.