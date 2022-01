Rolls-Royce : records validés pour le Spirit of Innovation

Rolls-Royce annonce que la Fédération Aéronautique Internationale a officiellement validé les records de vitesse réalisés par le 'Spirit of Innovation', l'avion tout électrique du motoriste britannique.



Le 16 novembre, l'appareil avait en effet atteint les 555,9 km/h sur trois kilomètres - pulvérisant le précédent record de 213,04 km/h.



Lors d'autres essais l'avion avait atteint 532,1 km/h sur 15 kilomètres, soit 292,8 km/h de plus que le record précédent.



Le 'Spirit of Innovation' a aussi atteint une vitesse maximale de 623 km/h, ce qui en fait le véhicule tout électrique le plus rapide au monde.



