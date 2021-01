Rolls-Royce : recrutement d'un nouveau directeur juridique

Rolls-Royce annonce aujourd'hui la nomination de Dan Antal au poste de directeur juridique (general counsel) de Rolls-Royce North America (RRNA).



Basé à Washington, D.C., Dan Antal deviendra ainsi un membre clé des équipes d'avocats chargées de la défense de la firme.



Il rejoindra par ailleurs le conseil d'administration de RRNA et assurera notamment le suivi du 'Special Security Agreement' passé avec le département américain de la Défense.



Dan Antal dispose d'une vaste expérience dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale après avoir notamment occupé le poste de vice-président sénior chez Leidos.



Selon Tom Bell, président de Rolls-Royce Defense et p.d.-g. de RRNA, Dan Antal apportera 'une expertise approfondie du secteur et renforcera considérablement notre capacité juridique à la fois dans la région et dans le secteur mondial de la défense.'





