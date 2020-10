Rolls-Royce : renforce sa collaboration avec la Royal Navy

22/10/2020 | 11:42

Rolls-Royce annonce la signature d'un accord de collaboration avec le ministère britannique de la Défense (MOD) pour renforcer les méthodes de travail dans les principaux programmes de la Royal Navy.



Cet accord permettra d'améliorer l'entretien continu des moteurs Rolls-Royce MT30 qui équipent les porte-avions de classe Queen Elizabeth (QEC) de la Royal Navy et concerne également les moteurs WR-21 qui équipent les destroyers Type 45 de la Royal Navy.



'L'adoption d'une approche plus rationalisée de nos méthodes de travail apportera non seulement des avantages stratégiques significatifs, mais démontrera également notre engagement à fournir les meilleurs équipements et le meilleur soutien à nos clients des forces armées ', a expliqué Alex Zino, directeur du développement commercial et des futurs programmes chez Rolls-Royce Defence.





