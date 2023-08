(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse ce jeudi, avant une journée chargée sur le calendrier économique, avec une décision clé sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

La BoE annonce sa décision sur les taux d'intérêt à 1200 BST ce jeudi. Une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Bailey suivra à 1230 GMT. Le consensus du marché prévoit une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt, selon FXStreet.

Lors de la dernière réunion en juin, la BoE a augmenté les taux d'intérêt britanniques de 50 points de base, portant le taux bancaire de référence à 5,00% contre 4,50% précédemment.

Outre la décision de la BoE, le calendrier économique de jeudi comprend une série de lectures PMI, y compris la zone euro à 0900 BST, le Royaume-Uni à 0930 et les États-Unis à 1445.

En ce qui concerne les entreprises, Rolls-Royce a enregistré un bénéfice, tandis que LSEG a annoncé des plans de rachat supplémentaires.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,8 point à 7 560,83

Hang Seng : en baisse de 0,4 % à 19 594,99

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,7% à 32 159,28

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,6% à 7 311,80

DJIA : clôture en baisse de 348,16 points, soit 1,0%, à 35 282,52

S&P 500 : clôture en baisse de 63,34 points, soit 1,4%, à 4 513,39

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 310,47 points, soit 2,2%, à 13 973,45

EUR : en baisse à 1,0939 USD (1,0940 USD)

GBP : baisse à 1,2698 USD (1,2707 USD)

USD : en hausse à JPY143,55 (JPY143,32)

Or : baisse à 1 934,11 USD l'once (1 934,77 USD)

(Brent : en baisse à 83,03 USD le baril (83,09 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

08:15 EDT Réserves officielles de liquidités internationales du Canada

09:30 CEST Indicateur EuroCOIN de l'UE sur l'activité économique dans la zone euro

10:00 CEST PMI des services de l'UE

11:00 CEST EU PPI

09:50 CEST PMI des services en France

08:00 CEST Allemagne commerce extérieur

09:55 CEST Allemagne services PMI

09:15 CEST Espagne services PMI

08:30 CEST Suisse IPC

09:30 BST PMI des services au Royaume-Uni

09:30 BST Réserves officielles du Royaume-Uni

12:00 BST Décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni

07:30 EDT Rapport Challenger sur les suppressions d'emplois aux Etats-Unis

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

09:45 EDT US S&P Global services PMI

10:00 EDT US ISM services PMI

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

16:30 EDT Emprunts des banques centrales étrangères américaines

L'activité globale du secteur privé en Irlande est restée inchangée le mois dernier, malgré une croissance forte et continue dans le secteur des services, selon les résultats de l'enquête de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat des services de l'AIB est passé de 56,8 points en juin à 56,7 points en juillet, restant bien au-dessus de la marque neutre de 50 points et indiquant une expansion. Toutefois, l'indice PMI composite est tombé à 50,0 points en juillet, contre 51,4 en juin, indiquant une stagnation générale dans le secteur privé irlandais. S&P Global a déclaré que le score composite indiquait la plus faible performance des entreprises irlandaises depuis novembre de l'année dernière. "Les données sous-jacentes ont montré qu'une augmentation substantielle des nouvelles affaires reçues par les fournisseurs de services a continué à compenser une contraction des nouvelles commandes d'usine dans le secteur manufacturier", a déclaré S&P Global. "Dans le même temps, les niveaux d'emploi totaux ont légèrement augmenté.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève Hochschild Mining à "acheter" (hold) - objectif de prix 100 pence

Peel Hunt réinitialise Restore à 'hold' - objectif de cours 169 pence

----------

Berenberg relève l'objectif de cours de BAE Systems à 1 050 (1 000) pence - 'hold' (conserver)

ENTREPRISES - FTSE 100

London Stock Exchange a rapporté que le bénéfice avant impôt du premier semestre 2023 est tombé à 662 millions de livres sterling, soit une baisse de 18% par rapport aux 803 millions de livres sterling d'une année sur l'autre. Le revenu total a diminué de 12 %, passant de 3,74 milliards de livres sterling à 4,18 milliards de livres sterling. L'entreprise a toutefois augmenté son dividende de 13 %, passant de 31,7 à 35,7 pence. Elle a également déclaré qu'elle prévoyait jusqu'à 750 millions de livres sterling de rachats d'actions d'ici avril 2024. "Data & Analytics se développe plus rapidement qu'il ne l'a fait depuis de nombreuses années, les améliorations continues de notre offre et le renforcement des relations avec les clients se reflétant de plus en plus dans la performance financière. Post Trade a une fois de plus démontré le rôle essentiel qu'elle joue en aidant les clients à gérer les risques sur des marchés incertains, en réalisant une croissance exceptionnelle", a déclaré le directeur général David Schwimmer.

Smith & Nephew a déclaré que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 1er juillet a augmenté de 5,2 % pour atteindre 2,73 milliards d'USD, contre 2,60 milliards d'USD l'année précédente. Le fabricant d'équipements médicaux basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts pour le semestre était passé de 204 millions USD à 211 millions USD. Smith & Nephew déclare un dividende intérimaire de 14,4 cents US, en ligne avec l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Smith & Nephew a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à une croissance sous-jacente du chiffre d'affaires de 6,0 % à 7,0 %, contre 5,0 % à 6,0 % précédemment. Toutefois, elle a laissé inchangée sa prévision de marge bénéficiaire commerciale, qui devrait être d'au moins 17,5 %. Dans une annonce séparée, Smith & Nephew a déclaré que son directeur financier Anne-Françoise Nesmes quittera ses fonctions au cours du deuxième trimestre 2024, à une date à convenir. Le conseil d'administration a entamé une recherche externe pour trouver un nouveau directeur financier.

Rolls-Royce a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a augmenté pour atteindre 7,52 milliards de livres sterling, contre 5,60 milliards de livres sterling un an plus tôt. Le fabricant londonien de moteurs à réaction et de centrales électriques a enregistré un bénéfice avant impôts de 1,42 milliard de livres sterling, contre une perte de 1,75 milliard de livres sterling. Rolls-Royce a déclaré que la rentabilité était due à l'aérospatiale civile. Pour ce qui est de l'avenir, Rolls-Royce a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 1,2 à 1,4 milliard de livres sterling en 2023, contre 800 millions à 1,0 milliard de livres sterling précédemment. Le PDG Tufan Erginbilgic a déclaré : "Notre programme de transformation pluriannuel a bien démarré, les progrès étant déjà évidents dans nos solides résultats initiaux et dans l'augmentation de nos prévisions pour l'année 2023. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les performances et transformer Rolls-Royce en une entreprise performante, compétitive, résiliente et en pleine croissance."

ENTREPRISES - FTSE 250

Wizz Air a déclaré qu'au cours des trois mois se terminant le 20 juin, le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 1,24 milliard d'euros, soit une hausse de 53 % par rapport aux 808,8 millions d'euros de l'année précédente. La compagnie aérienne à bas prix a enregistré un bénéfice avant impôts de 67,1 millions de livres sterling, contre une perte de 451,1 millions de livres sterling un an plus tôt. Le nombre de passagers a augmenté de 25 %, passant de 12,2 millions à 15,3 millions. En ce qui concerne l'avenir, Wizz Air a déclaré qu'elle maintenait ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le PDG Jozsef Varadi a déclaré : "L'été se déroule bien sur le plan opérationnel et du point de vue des recettes. Nous avons fait des progrès significatifs par rapport à nos principaux objectifs de rétablissement d'une rentabilité de premier ordre grâce à une croissance élevée de la capacité et à l'amélioration des paramètres opérationnels au cours du trimestre."

Pennon, une société de distribution d'eau basée à Exeter, en Angleterre, a annoncé que son directeur financier, Paul Boote, quitterait ses fonctions à la fin de l'année civile. Pour le remplacer, Steve Buck sera nommé au conseil d'administration en novembre et prendra ses fonctions de directeur financier de Pennon et de ses filiales à la fin du mois de décembre. M. Buck est actuellement directeur financier d'Anglian Water. Susan Davy, directrice générale, a déclaré : "Je tiens à remercier Paul pour son travail : "Je tiens à remercier Paul pour sa contribution à Pennon au cours des 13 dernières années, notamment en tant que membre du conseil d'administration et directeur financier.

----------

----------

Team17 a déclaré que son portefeuille élargi de titres pour tous les âges, tous les genres et toutes les plates-formes a "bien fonctionné sur un marché difficile". La société de développement de jeux vidéo et d'édition d'applications éducatives de divertissement continue de s'attendre à des résultats conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Debbie Bestwick, PDG, déclare : "Des joies de Dredge au succès des simulateurs de police et de construction, en passant par Lego, Ego, Duplo, Disney Mickey & Friends et Barbie Color Creations, nous avons apprécié et célébré chaque étape importante, mais en tant que joueurs, créateurs et vétérans talentueux de l'industrie, nous restons toujours prudents et continuerons à nous concentrer sur la réalisation de nos projets pour le second semestre."

