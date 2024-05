Rolls-Royce : s'investit dans le projet d'avion SAOC

Rolls-Royce a annoncé faire partie de l'équipe du programme de recapitalisation du 'Survivable Airborne Operations Center' (SAOC) pour l'US Air Force.



Cet avion dit 'SAOC' offre aux hauts dirigeants militaires une plateforme de commandement, de contrôle et de communication hautement survivable pour diriger les forces américaines en cas de situation d'urgence nationale.



'Nous sommes fiers d'associer notre expertise éprouvée au reste de l'équipe SAOC pour garantir à nos dirigeants militaires une plateforme capable de protéger notre sécurité nationale lorsque cela compte le plus', a expliqué en substance Adam Riddle, président de la division Défense de Rolls-Royce plc et président-directeur général de Rolls-Royce North America.



