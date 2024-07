Rolls-Royce : salue l'accord Abra/Airbus pour cinq A350

Rolls-Royce a salué le protocole d'accord signé entre le groupe Abra et Airbus portant sur cinq A350-900 équipés de moteurs Rolls-Royce, Trent XWB-84.



A la suite de cette annonce, Ewen McDonald, directeur commercial chez Rolls-Royce, a fait part de sa satisfaction, mettant en avant l'efficacité et la fiabilité du Trent XWB, qu'il a présenté comme 'le moteur d'avion de grande taille le plus efficace au monde et compatible avec des carburants d'aviation durable.'



Rolls-Royce précise investir plus d'un milliard de livres pour améliorer les performances de sa flotte Trent.





