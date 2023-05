Rolls-Royce salue le test d'un nouveau moteur à réaction efficace qui change la donne

(Alliance News) - Rolls-Royce Holdings PLC a annoncé jeudi le test "réussi" d'un nouveau moteur aérospatial économe en carburant, couronnant "de nombreuses années de travail" aux côtés du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

Le fabricant de moteurs à réaction a déclaré que l'essai prometteur de sa technologie UltraFan changeait la donne.

"Il s'agit d'un moment historique pour Rolls-Royce : c'est la première fois en 54 ans que le fabricant de moteurs aéronautiques teste une toute nouvelle architecture de moteur et c'est la preuve de ce qui peut être réalisé lorsque l'industrie et les gouvernements travaillent ensemble", a déclaré Rolls-Royce.

"L'essai du démonstrateur est l'aboutissement de nombreuses années de travail, qui ont été soutenues par le gouvernement britannique par l'intermédiaire de l'Aerospace Technology Institute, Innovate UK, les programmes Clean Sky de l'UE, le LuFo et l'État de Brandebourg en Allemagne.

Rolls-Royce a déclaré que l'UltraFan permettait une amélioration de 10 % de l'efficacité par rapport à son Trent XWB actuel, qui est déjà le "moteur aéronautique de grande taille le plus efficace en service".

"À plus court terme, il est possible de transférer les technologies du programme de développement UltraFan aux moteurs Trent actuels, afin d'offrir à nos clients une disponibilité, une fiabilité et une efficacité encore plus grandes", a ajouté Rolls-Royce.

Le directeur général, Tufan Erginbilgic, a déclaré que cette technologie jouera également un rôle clé dans le cadre de l'objectif "zéro émission".

"Le démonstrateur UltraFan change la donne : les technologies que nous testons dans le cadre de ce programme ont la capacité d'améliorer les moteurs d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi cette annonce est si importante : nous sommes les témoins d'une histoire en marche, d'un changement radical dans l'amélioration de l'efficacité des moteurs. Associés à des carburants aéronautiques durables, les moteurs à turbine à gaz plus efficaces seront essentiels pour atteindre l'objectif de l'industrie qui est de réduire à zéro le nombre de vols d'ici 2050. Aujourd'hui, nous nous rapprochons de cette ambition", a déclaré M. Erginbilgic.

Les actions de Rolls-Royce étaient en hausse de 1,7 % à 155,45 pence tôt jeudi à Londres.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.