Rolls-Royce : six mtu EnergyPacks livrés à Vispiron

Rolls-Royce annonce aujourd'hui avoir déjà livré six des huit mtu EnergyPacks à Vispiron, le fournisseur du sud de l'Allemagne de solutions de mobilité et d'énergie durables.



Les systèmes de stockage de batteries ont été mis en service dans des parcs solaires en Bavière et en Thuringe en Allemagne et sont utilisés pour le commerce intrajournalier, c'est-à-dire l'achat et la vente à court terme d'électricité livrée le même jour.



Les échanges intrajournaliers sont particulièrement importants pour absorber les changements imprévisibles de la production et de la demande d'électricité causés par l'injection volatile de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne.



'Nous sommes heureux qu'ensemble, nous puissions apporter une contribution pertinente à la stabilité du réseau et de l'approvisionnement et ainsi contribuer activement à la transition énergétique', a déclaré Andreas Görtz, président de Sustainable Power Solutions, chez Rolls-Royce Power Systems.



