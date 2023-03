Rolls-Royce : titre en hausse, un broker ajuste son conseil

Rolls-Royce gagne plus de 2% à Londres, aidé par une analyse de UBS qui a relevé mercredi sa recommandation sur le titre, portée de 'neutre' à 'achat' du fait d'une valorisation jugée 'anormalement bon marché' au vu de la réouverture de l'économique chinoise.



Le broker rappelle qu'avec 51% du trafic mondial, le marché des avions gros-porteurs est essentiellement tiré par l'Asie, et tout particulièrement par la Chine.



De ce point de vue, la réouverture de l'économie chinoise constitue, selon UBS, un catalyseur majeur et sous-évalué en vue d'une revalorisation du titre, qui se traite aujourd'hui en dessous de ses moyennes historiques.



Le courtier précise avoir en conséquence presque doublé son objectif de cours, qui passe de 105 à 200 pence.



