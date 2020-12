Rolls Royce : un programme de recherche conjoint avec Saab

Rolls-Royce annonce entreprendre avec Saab un programme de recherche conjoint sur les technologies de détection par fibre optique dédié aux systèmes de propulsion aérospatiale.



Les technologies de détection par fibre optique permettent de mesurer la déformation, la pression et la température le long d'un seul fil, annonce le constructeur britannique.



'Par rapport aux technologies existantes, cette solution intégrée de faible poids pourrait offrir une température et une précision plus élevées dans l'environnement de fonctionnement difficile d'un moteur', poursuit Rolls-Royce.



Connu sous le nom de FibreSense, le projet s'inscrit dans le cadre du programme Eureka Network, une initiative conjointe entre le Swedish Innovair et le British Aerospace Technology Institute (ATI).



