Rolls-Royce : une aide pour l'énergie nucléaire dans l'espace

Rolls-Royce a obtenu un financement de l'agence spatiale britannique dans le cadre du programme national d'innovation spatiale (NSIP), ce qui renforce le soutien au développement de sa technologie de production d'énergie nucléaire dans l'espace.



La nouvelle subvention de 4,8 millions de livres sterling accordée dans le cadre des projets majeurs du NSIP contribuera à faire progresser de manière significative le développement et la démonstration des technologies clés du microréacteur nucléaire spatial.



Le programme national d'innovation spatiale de Rolls-Royce aura un coût total de 9,1 millions de livres et vise à faire progresser le niveau global de préparation technologique du microréacteur.



Au cours des 18 prochains mois, en collaboration avec des partenaires universitaires de l'Université d'Oxford et de l'Université de Bangor, le projet développera la conception de l'ensemble du système, les capacités sous-jacentes et les technologies clés.



Le programme contribuera à débloquer la participation du Royaume-Uni sur les marchés en développement de l'énergie nucléaire dans l'espace. Une première démonstration en vol est prévue d'ici la fin de la décennie.



