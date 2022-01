Rolls-Royce : va équiper 4 frégates de la marine allemande

Rolls-Royce a annoncé hier que son département Power Systems avait été choisi pour fournir des solutions d'automatisation à destination des quatre nouvelles frégates F126 de la marine allemande.



Il est prévu que Rolls-Royce fournisse un système de gestion de plate-forme intégrée (IPMS) et un outil de surveillance des systèmes (CMS). Par ailleurs, Rolls-Royce fournira ses produits mtu NautIQ Master et mtu NautIQ Foresight.



L'alarme incendie, le localisateur de personnel et les systèmes de vidéosurveillance font également partie du contrat.



Le premier navire devrait être livré à la marine allemande à Hambourg en 2028.



