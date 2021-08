Rolls-Royce : va équiper les 16 Airbus A330neo de Condor

La compagnie aérienne allemande Condor Flugdienst a commandé 16 Airbus A330neo, équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, dans le cadre de la modernisation de sa flotte.



La compagnie aérienne exploitera les appareils sur son réseau long-courrier vers les Amériques, l'Afrique et les Caraïbes lorsqu'ils seront livrés à partir de l'automne 2022.



Le Trent 7000 est le septième et dernier moteur à rejoindre la famille Trent et qui a accumulé plus de 150 millions d'heures de vol en 26 ans d'exploitation.



' Le Trent 7000 est plus silencieux et offre une réduction de 14 % de la consommation de carburant par siège par rapport à son prédécesseur. Il est également prêt à fonctionner avec des carburants d'aviation durables lorsque ceux-ci seront plus facilement disponibles pour les compagnies aériennes ' indique le groupe.



