Rolls-Royce : va motoriser les 8 nouveaux Airbus de Starlux

Le 21 février 2024 à 12:56

Rolls-Royce annonce aujourd'hui avoir remporté une commande de moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97 auprès de Starlux Airlines pour propulser trois Airbus A330neo et cinq A350F.



Cette commande s'ajoute à la flotte existante de Starlux de huit A330-900 propulsés par Trent 7000 et de 18 A350 propulsés par Trent XWB.



'Nous nous félicitons de cette commande de moteurs Trent 7000 et Trent XWB-97 supplémentaires, et remercions Starlux pour sa confiance continue dans la puissance de nos moteurs Trent. Nous sommes impatients de soutenir ces nouveaux avions lors de leur entrée en service', a commenté Ewen McDonald, directeur de la clientèle chez Rolls-Royce - Civil Aerospace.





