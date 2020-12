Rolls-Royce : vers une cession de l'activité I&C à Framatome

Rolls-Royce annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour céder son activité d'instrumentation et de contrôle nucléaire civil (I&C) à Framatome. L'activité I&C comprend toutes les activités et équipes de Rolls-Royce basées à Grenoble (France), Prague (République tchèque), Pékin et Shenzhen (Chine).



'Cette transaction marque une nouvelle simplification de nos activités et contribue à la réalisation de notre objectif de générer plus de 2 milliards de livres sterling à partir des cessions, comme annoncé le 27 août 2020', a commenté Warren East, directeur général de Rolls-Royce.



La transaction devrait être finalisée au début du second semestre 2021. Les détails financiers n'ont pas été précisés.



