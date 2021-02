Communiqué de presse

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le communiqué de presse intitulé :

Nicolas Fulpius pressenti pour rejoindre le Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA

Avec nos salutations les meilleures,

Contact MEDIAS Michèle Cassani Porte-parole du Groupe Contact IR - relations investisseurs René Lauckner Trésorier du Groupe Tél. fixe: +41 (0)21 802 95 67 Courriel : michele.cassani@romande-energie.ch Tél. fixe: +41 (0)21 802 95 24 Courriel : rene.lauckner@romande-energie.ch

Press Release

Dear Sir or Madam

Please find attached copy of our press release:

Nicolas Fulpius set to join the board of Romande Energie Holding SA

Best regards,