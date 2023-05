Revue de presse du dimanche 21 mai 2023

Berne (awp/ats) - Le refus de la Confédération helvétique d'autoriser la réexportation de matériels de guerre suisses vers l'Ukraine, mais aussi les effets collatéraux du coronavirus en Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Après le refus de Berne d'autoriser la réexportation par Berlin d'armes suisses vers l'Ukraine, la Suisse a "actuellement quelque peu mauvaise presse" en Allemagne, estime dans Le Matin Dimanche l'ambassadeur de Suisse en Allemagne, Paul Seger. "Même si nos relations avec l'Allemagne demeurent bonnes, l'image du pays a souffert aux yeux de certains", ajoute-t-il. "Les élus allemands viennent me demander des explications", poursuit-il. Il note cependant qu'il n'y a pas de manifestation contre la Suisse. "Seulement quelques graffitis sur les murs de l'ambassade".

NZZ am Sonntag: La directrice de Ruag MRO, Brigitte Beck, a appelé, lors d'une conférence, des États comme l'Allemagne ou l'Espagne à ignorer le veto de la Confédération sur la réexportation de matériel de guerre suisse vers l'Ukraine, rapporte la NZZ am Sonntag. Cet appel n'a pas du tout été bien accueilli par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du conseiller fédéral Guy Parmelin, chargé de délivré les autorisations de réexportation. Le ministre UDC l'a clairement fait savoir lors de la réunion du groupe parlementaire de son parti il y a une semaine. Le Conseil fédéral s'est penché sur l'intervention de Mme Beck.

SonntagsZeitung: Si la Suisse refuse de fournir du matériel de guerre à l'Ukraine, elle lui livre de plus en plus de matériels à double usage, c'est-à-dire pouvant être utilisés à des fins militaires et civiles, affirme la SonntagsZeitung. En un an, les exportations de Suisse vers l'Ukraine sont passées de quelques milliers de francs suisses à 4,5 millions de francs suisses par trimestre, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Des technologies de cryptage, des appareils de déminage et des machines-outils ont notamment été livrés. Parallèlement, les exportations à double usage vers la Russie se sont effondrées en raison des sanctions, tombant à 190'000 francs suisses au dernier trimestre.

SonntagsZeitung: Bien que les droits de Peter Lauener, l'ancien chef de la communication du conseiller fédéral Alain Berset, aient été violés dans l'enquête sur les fuites au Département fédéral de l'intérieur (DFI), le procureur spécial Peter Marti déclare dans la SonntagsZeitung vouloir poursuivre la procédure pénale dès que possible. Cette déclaration est surprenante dans la mesure où l'enquêteur spécial n'aurait jamais dû voir les e-mails incriminant l'ex-porte-parole du DFI, l'Office fédéral de l'informatique lui ayant envoyé illégalement l'ensemble des messages de M. Lauener. Ce dernier est soupçonné d'avoir remis pendant la pandémie de Covid-19 des informations confidentielles à Ringier, l'éditeur du journal Blick.

NZZ am Sonntag: Le Service sanitaire coordonné de la Confédération (SSC), qui a joué un rôle important dans la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus, ne fonctionne plus, s'inquiète la NZZ am Sonntag. Après une réorganisation au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), le SSC a été transféré à l'Office fédéral de la protection de la population. Le chef du service sanitaire, en poste depuis de nombreuses années, a été mis en congé et son adjoint est absent depuis un certain temps. Médecins, hôpitaux et cantons n'ont plus de véritable interlocuteur dans des domaines centraux, alerte dans le journal Jörg Leuppi, professeur à l'hôpital cantonal de Bâle et président de la commission fédérale de médecine militaire et de médecine de catastrophe.

Le Matin Dimanche: Jamais la pose de panneaux solaires n'a été aussi soutenue en Suisse qu'en 2023, constate Le Matin Dimanche. La forte croissance de l'an passé s'est encore accélérée. "Du 1er janvier à fin avril 2023, près de 460 nouvelles installations photovoltaïques de producteurs indépendants ont été installées, soit l'équivalent de près de la moitié des installations raccordées sur toute l'année 2022", indiquent les Services industriels de Genève dans le journal. Romande Energie a enregistré 680 demandes rien que pour le mois d'avril, soit 300% de plus qu'en avril de l'an passé. Au Groupe E, on est passé de 300 demandes par mois en 2021 à 550 en ce début d'année. À l'échelle du pays, l'équivalent de 250 mégawatts a été posé durant le premier trimestre 2023, contre 1000 MW pour toute l'année 2022, selon l'Office fédéral de l'énergie.

NZZ am Sonntag: Une forte correction des prix se dessine sur le marché immobilier suisse, assure la NZZ am Sonntag. Au premier trimestre 2023, les valeurs marchandes des immeubles ont chuté de 12,1% par rapport à l'année précédente. Toutes les régions sont concernées, y compris les zones économiques fortes comme Zurich et l'arc lémanique, selon le cabinet de conseil Fahrländer Partner. L'effondrement est le plus marqué dans le Jura et au Tessin, avec des baisses de 13,7%. "La correction des prix est une conséquence directe de la hausse des taux d'intérêt", explique dans le journal l'économiste Stefan Fahrländer. La même tendance apparaît pour les maisons individuelles et les appartements en copropriété. Selon les dernières données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les prix des maisons individuelles ont baissé de 1,3% au premier trimestre. Les propriétés par étage ont également perdu de leur valeur.

SonntagsBlick: Le conseiller aux Etats Ruedi Noser (PLR/ZH) indique dans le SonntagsBlick avoir claqué la porte de l'association des propriétaires fonciers APV, après que celle-ci se soit engagée contre la loi sur la protection du climat, un texte soumis au peuple le 18 juin. "L'association devrait représenter les intérêts des propriétaires immobiliers. Au lieu de cela, elle reprend sans hésiter la campagne de l'UDC concernant la loi sur le climat. C'est un manque de respect envers ses membres", lâche le PLR zurichois. Les sections romandes de l'APV, ainsi que celles de Lucerne, de Zoug et de Bâle-Ville ont pris position en faveur du "oui", rappelle M. Noser. Il explique le fait que l'APV ait décidé de voter "non" par l'appartenance du président de l'association, Hans Egloff, à l'UDC. Ce dernier regrette dans le journal la démission de M. Noser. "Mais en tant qu'association, nous avons pris une décision démocratique après un débat approfondi. Le 'non' a clairement prévalu".

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.