Romande Energie : Morges4net commence à prendre contact avec les propriétaires d'immeubles pour conclure les contrats de raccordement à Morges

Dans les deux à trois prochaines années, Morges sera dotée d'un réseau de fibre optique point-à-point (FTTH). Celui-ci sera réalisé dans le cadre d'un partenariat à long terme entre Romande Energie et Swiss4net (société mère de Morges4net). Après le lancement du projet en novembre 2021 Morges4net, au travers de l'entreprise Innov Telecom, a commencé à contacter les propriétaires pour conclure gratuitement les contrats de raccordement des bâtiments.

La construction du réseau national de fibre optique point à point FTTH à Morges a débuté en novembre 2021 grâce au partenariat entre le fournisseur d'énergie suisse romande, Romande Energie et Swiss4net.

En tant que spécialiste de la construction, de l'exploitation et du financement de réseaux de fibre optique FTTH point à point durables, respectueux de l'environnement et très performants, Swiss4net a déjà financé, construit et exploite le réseau FTTH à Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore, Balerna ainsi que le réseau FTTH à Baden et Ennetbaden. Les réseaux FTTH à Ascona, Pully et Unter- et Obersiggenthal sont actuellement en cours de construction et déjà partiellement opérationnels.

Roger Frey, CTO de Swiss4net, se réjouit : « Jusqu'à présent, nous avons bien avancé dans le projet. Notre objectif est de raccorder l'ensemble des ménages et commerces de Morges au nouveau réseau de fibre optique d'ici deux à trois ans. Dès à présent, tous les propriétaires d'immeubles sont contactés et ils peuvent s'assurer gratuitement un raccordement à la fibre optique. »

Javier Rojas, ingénieur chez Romande Energie et responsable du projet, renchérit : « Ce déploiement de fibre optique est une bonne opportunité pour les propriétaires d'avoir accès à la technologie la plus performante du marché. Et non seulement cela leur garantit les meilleures performances, mais cela leur permet aussi d'augmenter la valeur de leur bien immobilier. »

Comment les propriétaires d'immeubles obtiennent leur raccordement

Pour obtenir un raccordement à la fibre optique, les propriétaires signent un contrat de raccordement d'immeuble avec Swiss4net et Romande Energie.

Les contrats de raccordement d'immeuble sont conclus selon la procédure suivante :

L'entreprise locale en charge des contrats de raccordement, Innov Telecom, prend contact par téléphone ou par courrier avec les propriétaires d'immeubles au nom de Morges4net et Romande Energie. L'intérêt pour un raccordement gratuit à la fibre optique est ainsi noté. En cas d'intérêt, un contrat de raccordement est envoyé au propriétaire ou à la gérance en charge du bâtiment pour signature. À titre exceptionnel, en cas d'ambiguïté quant à la faisabilité du raccordement, une visite technique peut être organisée avant l'envoi du contrat. Avant le raccordement de l'immeuble, une visite technique de tous les immeubles pour lesquels un contrat signé a été reçu est planifiée pour établir les derniers détails. (Si la visite technique n'a pas déjà été faite). L'immeuble est enfin raccordé gratuitement à la fibre optique jusqu'à l'habitation ou au local commercial et reçoit une prise dite OTO, la prise de raccordement à la fibre optique, qui permet d'accéder aux services de télécommunication juste après l'installation.

Un raccordement de Morges4net ouvert à tous les opérateurs

Le nouveau réseau FTTH de Morges4net est ouvert sans discrimination à tous les fournisseurs de services télécommunications intéressés. Cela signifie qu'une fois que le raccordement des bâtiments est effectué, les habitants des immeubles peuvent décider librement s'ils souhaitent utiliser le réseau de la fibre optique ainsi que le fournisseur de télécommunications auprès duquel ils souhaitent obtenir leur Internet haute performance ou d'autres services de télécommunications.

Pour tous ses réseaux FTTH couvrant tout le territoire, Swiss4net s'appuie sur un modèle point à point qui garantit à tous les clients finaux des performances maximales.

Contact Morges4net

Pour toute question concernant les contrats de raccordement des bâtiments, veuillez contacter directement Morges4net par email (info@morges4net.ch).