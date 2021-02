Romande Energie : Nicolas Fulpius pressenti pour rejoindre le Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA

Communiqué de presse

Morges, le 19 février 2021

Nicolas Fulpius pressenti pour rejoindre le Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA

Monsieur Nicolas Fulpius, âgé de 47 ans, CEO et co-fondateur de Ansam Group (CH) et administrateur de diverses sociétés, a été proposé en qualité de membre du Conseil d'administration du Groupe, en remplacement de M. Jean-Jacques Miauton, membre sortant. Sa nomination fera l'objet d'un vote lors de la prochaine Assemblée Générale du Groupe.

Fort d'une expérience étendue dans le développement et la mise en œuvre de stratégies d'innovation et de croissance accélérée, Nicolas Fulpius cumule l'expérience et la personnalité idéales pour renforcer le Conseil d'administration de Romande Energie Holding suite à l'annonce du départ de Monsieur Jean-Jacques Miauton. Avec un parcours confirmé dans l'industrie du numérique, de la TIC (technologies de l'information et de la communication), membre de différents conseils d'administration, fortement engagé dans l'innovation environnementale et l'économie circulaire et bénéficiant d'une expérience dans la Silicon

Valley, Nicolas Fulpius saura apporter son expertise et son dynamisme.

Désireux de s'investir dans la transition énergétique en prenant part à l'ambition du Groupe Romande Energie et compte tenu de son intérêt pour le marché de l'énergie et de la durabilité de manière plus générale, Nicolas Fulpius propose sa contribution au développement des compétences de l'entreprise et de ses défis dans le domaine de la transformation numérique et l'innovation.

L'Assemblée générale de Romande Energie Holding se prononcera sur cette nomination.

Note à la rédaction

Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse.

