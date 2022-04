Romande Energie : Rapport annuel 2021

RAPPORT DE GESTION 2021

UNITÉS

Monnaies

CHF EUR mio mrdfranc suisse euro million milliard

1'000 kW 1 million de Wc kWh kilowattheure MWh mégawattheure 1' 000 kWh GWh gigawattheure 1 million de kWh TWh térawattheure 1 milliard de kWh Tension kV kilovolt 1'000 volts Puissance kW kilowatt MW mégawatt MWc mégawatt-crête

Énergie

Empreinte carbone tCO2-e tonne équivalent carbone

GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS

ARIS AVS CA CEO CCT CDD CDI CFA CNR CO CPE CSD

Architecture of Integrated Information System Assurance vieillesse et survivants

Conseil d'administration

Chief Executive Officer Convention collective du travail Contrat à durée déterminée Contrat à durée indéterminée Comité Finances et Audit

Comité Nominations et Rémunération Code des obligations

Contrat de performance énergétique Comité Stratégie et Développement

CREM Centre de Recherche Energétique et Municipales

DIREN EBITDA

Direction de l'énergie

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization

EPFL ETP FTTH FMHL GES GHG GRD GRI

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Equivalent temps plein

Fiber to the Home

Forces Motrices Hongrin-Léman SA Gaz à effet de serre

Greenhouse Gas

Gestionnaire de Réseau de Distribution Global Reporting Initiative

HES-SO VD Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

HES-SO VS Haute Ecole d'Ingénierie de la HES.SO

FACE AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES :

LE PRAGMATISME ET L'INNOVATION AU SERVICE DE NOS CLIENTS

A l'heure où nous publions ce rapport, jamais le contexte géopolitique mondial n'a été aussi incertain, bousculant les marchés de l'énergie avec force, dans un environnement déjà explosif quant aux prix de l'électricité.

C'est dans ces périodes de crise que nous mesurons nos capacités à rebondir et à surmonter les obstacles, avec détermination, pragmatisme et authenticité. Notre modèle d'affaires durable et notre nouvelle stratégie 2021-2026 basée sur un plan de croissance raisonnée ont de nouveau fait leurs preuves. Le Groupe Romande Energie termine un exercice 2021 solide et conforme aux attentes, grâce à la mobilisation de nos collaborateurs.trices, à la diversification de nos risques et à une gestion rigoureuse de nos finances.

Nous poursuivons notre ambition d'être un acteur incontournable de la décarbonisation de la Suisse romande mobilisant ses richesses humaines, son intelligence collective et ses forces vives, créatrices de valeur et d'innovation. Nos clients sont au cœur de nos préoccupations et nous nous attachons, sans relâche, à leur fournir des solutions durables et décarbonées.

HSLU IA ISO LApEI LED LEg LEne nLPD NPS ODD

Valais-Wallis

Hochschule Luzern Intelligence artificielle

International Organization for Standardization Loi sur l'approvisionnement en électricité Light-Emitting Diode

Loi sur l'égalité

Loi sur l'énergie nouvelle Loi sur la protection des données Net Promoter Score

Objectif de développement durable

OFEN Office fédéral de l'énergie

OFEV Office fédéral de l'environnement

ONG ONU ORAb

Organisation non gouvernementale Organisation des Nations unies

PCF PET POE RPRE R&D SMSST

Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse Performance des critères financiers Polytéréphtalate d'éthylène Performance des objectifs d'entreprise Représentation du Personnel de Romande Energie Recherche & Développement

Système de management de la santé et de la sécurité au travail

SPI SST THASAI

Swiss Performance Index Santé et sécurité au travail

Tour d'horizon des assurances sociales et autres informations

UNIL

Université de Lausanne

Ce rapport annuel 2021 franchit une nouvelle étape et présente pour la première fois un chapitre dédié à notre démarche de durabilité en conformité avec les normes de la GRI et ce, afin d'informer, en toute transparence, nos investisseurs et parties prenantes quant à nos enjeux matériels de développement durable pour l'année civile 2021. Nous remercions infiniment nos collaborateurs.trices qui ont œuvré à l'élaboration de ce rapport.

4 métiers de base dans l'énergie

La production d'énergie thermique et électrique

La distribution

La commercialisation

Les services énergétiques

Services énergétiques clés en main

• 114 installations photovoltaïques résidentielles réalisées en 2021

• 85 pompes à chaleur installées en 2021

• 830 projets d'éclairage communal concrétisés en 2021

Production propre 100% renouvelable

• 600 millions de kWh produits en 2021

15 filières d'apprentissage

Réalisations en 2021 :

3

sites de production ouverts aux visites

179 centrales de production

• 26 réalisations de contracting énergie solaire

+ 10'000 km lignes électriques souterraines

Toiture de panneaux photovoltaïques à Yvonand

2021, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE POUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

L'année 2021 restera sans doute dans les annales du secteur énergétique européen et suisse. Sous l'influence de facteurs multiples (forte reprise économique mondiale, tensions géopolitiques autour de l'approvisionnement européen par le gaz russe, pression accrue de la Communauté européenne sur le prix du CO2, indisponibilité hivernale de nombreux réacteurs nucléaires en France, etc.), les prix de l'énergie se sont littéralement envolés durant le deuxième semestre 2021 pour atteindre des niveaux records, mettant toute la branche sous pression et provoquant ainsi des difficultés pour les entreprises clientes fortes consommatrices d'énergie.

En Suisse plus particulièrement, la fin abrupte des discussions autour de l'accord-cadre européen - et ses répercussions sur l'exclusion de la Suisse du marché européen de l'électricité - couplé au trop lent développement des énergies renouvelables ont débouché sur des interrogations de plus en plus nombreuses sur la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays et sur de potentiels risques de pénurie.

Cette situation inédite, suivie en 2022 par la guerre en Ukraine, impactent fortement notre branche d'activité. Nous entrons dans un cycle qui sera durablement marqué par une forte volatilité des cours et par une instabilité des marchés énergétiques.

Parallèlement, les conclusions du dernier rapport du GIEC, ainsi que la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes en 2021, ont provoqué une accélération sans précédent des prises de conscience de la nécessaire et urgente transition énergétique, tant du côté des collectivités publiques, que de celui des entreprises et des particuliers.

Romande Energie, solide et dynamique dans la tempête

Dans cet environnement particulier marqué par la hausse de la demande d'énergies, la pénurie de ressources et par l'impératif climatique, le Groupe Romande Energie annonce en septembre 2021 sa nouvelle stratégie. Celle-ci adresse directement les enjeux du dérèglement climatique et réaffirme l'importance croissante de la production électrique indigène et renouvelable. Notre objectif est désormais de faire de la Suisse romande la première région décarbonée de Suisse, contribuant ainsi fortement à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Aussi, Romande Energie se doit de répondre à un double enjeu: la hausse de la demande en énergie, liée à une électrification accrue de nos modes de vie, et l'augmentation de ses capacités de production en énergies renouvelables.

L'EXERCICE FINANCIER

Certes, l'exercice financier 2021 du Groupe est impacté logiquement par la hausse 2021 DU GROUPE ESTdes prix de l'énergie qui en l'état n'a pas été répercutée sur les clients captifs. Cette perte de marge n'est cependant que passagère et devrait possiblement pouvoir être

IMPACTÉ LOGIQUEMENT rattrapée à l'avenir. Par ailleurs, les investissements du Groupe dans la production PAR L'AUGMENTATION d'énergie renouvelable en Suisse et en France, cumulés à la participation du Groupe DES PRIX DE L'ÉNERGIE

dans les producteurs d'énergie EOS Holding et Alpiq, donnent à celui-ci la possibilité de profiter largement à l'avenir de l'évolution des prix. A titre d'exemple, les excellentes

QUI EN L'ÉTAT N'A PAS

performances opérationnelles de l'ouvrage des Forces Motrices Hongrin-Léman ont permis ÉTÉ RÉPERCUTÉE SURde contrebalancer en partie la forte dégradation de la marge sur énergie impactée par l'envolée des prix sur le marché électrique en 2021. GRI 102-6

LES CLIENTS CAPTIFS

Guy Mustaki, Président du Conseil d'administration et Christian Petit, Directeur général

Investir pour innover

Après deux années de réformes en profondeur de ses Unités d'Affaires, le Groupe présente en 2021 de bonnes performances opérationnelles et dépasse le cap des 1'100 collaborateurs.

Romande Energie dévoile en septembre 2021 son nouveau positionnement stratégique et un programme en faveur de la transition énergétique dont les investissements significatifs s'élèveront à CHF 1.4 milliard d'ici 2026. Pour accompagner ce plan de développement, le Groupe compte sur l'engagement de 250 équivalents plein temps à partir de 2021 et renforce son Unité de Support RH renommée à cette occasion «Unité de Support des Richesses Humaines».

LE PLAN D'INVESTISSEMENT ANNONCÉ EN 2021 CONCERNE PRINCIPALEMENT LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION DE NOTRE PRODUCTION EN ÉNERGIES RENOUVELABLES, PERMETTANT D'ENVISAGER DES REVENUS FUTURS ET DE DIVERSIFIER NOS RISQUES

Cette année 2021 marque le coup d'envoi du chantier du premier parc éolien du canton de Vaud à Sainte-Croix qui devrait être effectif en 2023 (puissance 22 millions de kWh par an). A 1'200 mètres d'altitude, le chantier se déroulera en plusieurs étapes et compte l'implantation de six éoliennes.

Nous contribuons au développement de la production d'électricité d'origine solaire en Suisse et comptons notamment une nouveauté mondiale en 2021 dans ce domaine. Nous avons initié la première installation agrivoltaïque de grande échelle: l'Insolagrin à Conthey en Valais (Suisse). Ce programme pilote, soutenu par le programme de Office fédéral de l'énergie, pourrait ouvrir la voie à des déploiements solaires inédits. Plus de 4'600 hectares pourraient potentiellement être concernés, représentant 5 gigawatts-crête, soit la consommation de 800'000 à 1'200'000 ménages.

La thermie - production de chaleur et de froid - a également bénéficié de projets d'envergure en 2021 comme la mise en service du réseau de chauffage à distance (CAD) de Morges Lac et la mise en place d'un réseau de CAD pour les communes d'Ecublens

