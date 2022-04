Romande Energie : Résultats annuels 2021 du Groupe Romande Energie

Le Groupe Romande Energie affiche des résultats solides malgré un contexte mondial incertain et l'envolée historique des prix de l'énergie. La diversification des activités du Groupe, ainsi que la forte progression de l'Unité Romande Energie Services participent aux bons résultats 2021. Une nouvelle croissance du cash-flow opérationnel portée par la robustesse de ses résultats permet au Groupe de poursuivre sa politique ambitieuse d'investissements. La stratégie 2021-2026 prévoit des investissements d'un montant total de CHF 1.4 milliard, nécessaires à la transition énergétique.

Forte progression du chiffre d'affaires (+12%) qui franchit la barre des CHF 600 mios ; recul de 9% du résultat d'exploitation (EBIT) à CHF 53 mios, chiffres retraités du résultat non-récurrent de 2020

Excellents résultats opérationnels de l'ouvrage hydraulique des Forces Motrices Hongrin-Léman qui contrebalancent la dégradation de la marge sur énergie largement influencée par l'envolée des prix de l'énergie

Forte augmentation du nombre de collaboratrices et collaborateurs : +15% soit +153 personnes en 2021

Bénéfice net de CHF 35 mios, impacté par le résultat négatif d'Alpiq en 2021

Nouvelle croissance du cash-flow opérationnel qui s'établit à CHF 145 mios. Romande Energie confirme son ambition de poursuivre ses investissements dans le développement des réseaux et des actifs de production d'énergie renouvelable, en faisant également appel à des financements externes.

Un chiffre d'affaires en forte hausse dopé par les services

Pour la deuxième année consécutive, le chiffre d'affaires du Groupe enregistre une croissance supérieure à 12% et s'établit à CHF 614 mios, en progression de CHF 63 mios par rapport à 2020, retraité d'une cession non-récurrente de parcelles immobilières (sans retraitement : +8% ou CHF 45 mios). Les trois Unités d'Affaires contribuent positivement à la hausse des revenus, en particulier l'Unité d'Affaires Romande Energie Services dont le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois la barre des CHF 100 mios pour s'établir à CHF 142 mios en fin d'année 2021. La croissance de 50% de ses revenus est due, d'une part, aux acquisitions réalisées en 2021, et d'autre part, à une forte croissance organique.

EBIT en recul conformément aux attentes et profitabilité de l'EBIT à 9%

Romande Energie a enregistré un EBITDA de CHF 133 mios et un EBIT de CHF 53 mios pour l'exercice 2021, soit respectivement une hausse de 1% au niveau de l'EBITDA et une baisse de 9% pour l'EBIT par rapport à la période précédente, retraité de l'effet non-récurrent précité (sans retraitement, respectivement -11% pour l'EBITDA et -30% pour l'EBIT). La profitabilité du Groupe est en léger recul avec un EBIT qui s'établit à 9% du chiffre d'affaires contre 11% pour l'exercice précédent, retraité des effets non-récurrents (sans retraitement 13%).

L'année 2021 a été marquée par une hausse historique des prix de l'électricité, impactant négativement la marge énergie du Groupe, qui a également subit l'effet de déficits importants en octobre et novembre 2021 de sa propre production hydraulique. La baisse de la marge énergie d'un montant total de CHF 11 mios a été contrebalancée par la forte contribution de la participation de Romande Energie dans l'ouvrage des Forces Motrices Hongrin-Léman et par les activités en France. L'Unité d'Affaires Romande Energie Services a présenté pour la première fois une contribution positive à l'EBIT, malgré l'impact de la pandémie.

Des charges d'exploitation maîtrisées - arrivée de 153 nouveaux collaborateurs

Les charges de personnel ont progressé de 18% en 2021 en lien avec l'augmentation du chiffre d'affaires et afin de soutenir le déploiement de la stratégie. L'augmentation des effectifs venant renforcer les Unités d'Affaires Solutions Energie et Romande Energie Services porte le total des effectifs à plus de 1'175 collaboratrices et collaborateurs au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 15% en un an. Les autres charges d'exploitation progressent de 9% à CHF 62 mios comparé à 2021.

Impact majeur d'Alpiq sur le bénéfice net

Le bénéfice net a atteint CHF 35 mios, en recul de 60% par rapport aux CHF 87 mios enregistrés en 2021 (-50% avec retraitement), principalement en raison de l'impact des résultats négatifs d'Alpiq en 2021. Alpiq ayant publié une perte annuelle de CHF -271 mios en 2021 (contre un bénéfice de CHF 99 mios en 2020), la perte attribuable à Romande Energie s'est montée à CHF -13 mios en 2021 (contre un gain de CHF 11 mios en 2020). Pour mémoire, Romande Energie détient 29.71% d'EOS Holding SA, qui elle-même détient 33.33% d'Alpiq.

Avec un résultat opérationnel stable, la contribution d'EOS aux résultats du Groupe s'est élevée à CHF 3 mios (2020 : CHF 8 mios) alors que celle de l'ensemble des autres sociétés associées a contribué à hauteur de CHF 6 mios en 2021 (contre CHF 3 mios pour la période précédente).

Cash-flow opérationnel en hausse et liquidités disponibles supérieures à CHF 90 mios

La santé financière du Groupe Romande Energie reste solide. Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose de trésorerie et équivalents s'élevant à CHF 92 mios permettant de faire face à ses engagements financiers à court et à long termes. Le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles s'inscrit à CHF 145 mios, contre 139 mios l'année précédente. L'endettement atteint CHF 100 mios au 31 décembre 2021 contre CHF 86 mios à fin 2020. Le développement de projets éoliens en France contribue à cette augmentation.

Poursuite des investissements pour la transition énergétique

Romande Energie a poursuivi ses investissements dans le développement des réseaux et la production d'énergie renouvelable pour un montant de CHF 126 mios en 2021.

En septembre 2021, Romande Energie a communiqué sa volonté d'être un leader de la décarbonisation en Suisse romande grâce à un programme polyvalent contribuant à la nécessaire transition énergétique, avec des investissements significatifs de CHF 1.4 milliard d'ici 2026.

Cette stratégie prévoit des investissements importants dans le déploiement d'unités de production d'électricité et de thermie principalement en Suisse, mais également en France. Les premiers effets de cette ambition en termes d'investissements se matérialiseront dès cette année, avec des investissements déjà confirmés pour 2022. Ils favoriseront une évolution positive de l'EBIT du Groupe ces prochaines années.

Pour atteindre ces objectifs de croissance, un recours aux marchés des capitaux est nécessaire afin d'obtenir des financements externes. Ils devraient déjà se matérialiser ces prochains mois.

Dividende inchangé

Au 31 décembre 2021, les fonds propres attribuables aux actionnaires de la société Romande Energie Holding SA restent stables à CHF 1.9 mrd. Le ratio d'indépendance financière s'élève à 82% au 31 décembre 2021. Grâce à ce bilan sain et des perspectives favorables, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale des actionnaires de verser un dividende ordinaire inchangé de CHF 36.- par action. Le cours boursier du titre Romande Energie s'est apprécié de 21% en 2021 et influence le rendement du dividende proposé qui s'élève à 2.6% en 2021 contre 3.2% l'année passée.

Perspectives

Pour l'année 2022, Romande Energie s'attend à un EBIT légèrement supérieur à 2021, en l'absence d'effets exceptionnels, d'une évolution défavorable des marchés de l'électricité et des conséquences difficilement prévisibles du conflit en Ukraine.

Dans ce contexte, le Groupe Romande Energie a mis sur pied une « task force » dédiée afin de suivre l'évolution du conflit et ses conséquences potentielles pour le Groupe, lequel évolue dans un environnement très instable, particulièrement en l'absence d'accord-cadre avec l'Union européenne.

La nouvelle stratégie communiquée en septembre 2021 concrétise le nouveau positionnement du Groupe Romande Energie en tant qu'acteur de la décarbonisation de la Suisse romande.

Les énergies renouvelables seront au coeur de l'activité en 2022 dans la continuité des importants investissements réalisés en 2021. Plusieurs projets seront concrétisés, dont différents projets de chauffage à distance sur territoire suisse, le développement de sa production propre renouvelable, par la mise sur le marché d'offres clé en main et des activités de conseil et de service permettant aux différents clients de Romande Energie - Clients Privés, Entreprises, Communes et Acteurs de l'Immobilier - de décarboner leurs activités.

Le rapport annuel, les comptes annuels de Romande Energie Holding SA et les comptes consolidés du Groupe Romande Energie ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires dès le lundi 11 avril via le lien suivant :

- en français : Rapport annuel 2021

- en anglais : 2021 Annual Report

Il est également disponible sur demande auprès du siège de Romande Energie à Morges, tél. 021/ 802 91 11, e-mail info@romande-energie.ch.