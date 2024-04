Retour aux communiqués de presse Communiqués boursiers (art. 53 du Règlement de cotation)

Le Groupe Romande Energie publie des résultats 2023 hors normes, induits par une très bonne performance opérationnelle et par une conjonction de circonstances exceptionnelles. Ces résultats s'expliquent, au niveau opérationnel, par le rattrapage en 2023 de l'explosion des coûts de l'énergie en 2021 et 2022. La forte croissance du résultat net découle, quant à elle, en majeure partie du redressement spectaculaire d'Alpiq sans générer de liquidités autres que le dividende reçu d'EOSH (CHF 3.3 mios). Même si 2024 marquera un recul, la dynamique à long terme reste positive et confirme la solidité du modèle d'affaires de Romande Energie. En ligne avec sa stratégie de création de valeur, Romande Energie a atteint, en 2023, CHF 200 mios d'investissements directs en faveur de la transition énergétique.

Chiffre d'affaires record en hausse de 24% à CHF 928 mios.

en hausse de 24% à CHF 928 mios. Résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 100 mios (+ 122%) sous l'effet du rattrapage de la marge énergie en application de la régulation en vigueur. La politique tarifaire 2023 a tenu compte de la hausse des coûts d'approvisionnement subie en 2021 et 2022 et d'une reprise partielle de la réserve de couverture énergie.

(+ 122%) sous l'effet du rattrapage de la marge énergie en application de la régulation en vigueur. La politique tarifaire 2023 a tenu compte de la hausse des coûts d'approvisionnement subie en 2021 et 2022 et d'une reprise partielle de la réserve de couverture énergie. Résultat net de CHF 215 mios qui intègre la hausse spectaculaire du profit d'Alpiq et d'EOS à CHF 141 mios. Sans cet apport, le bénéfice net se serait inscrit à hauteur de CHF 74 mios. La profitabilité du Groupe s'établit à 11% contre 6% pour l'exercice 2022.

qui intègre et d'EOS à CHF 141 mios. Sans cet apport, le bénéfice net se serait inscrit à hauteur de CHF 74 mios. La profitabilité du Groupe s'établit à 11% contre 6% pour l'exercice 2022. Cash-flow opérationnel solide et durable à CHF 136 mios (CHF 166 mios en 2022), en recul sous l'effet d'une variation du besoin en fonds de roulement.

(CHF 166 mios en 2022), en recul sous l'effet d'une variation du besoin en fonds de roulement. Romande Energie poursuit sa stratégie de création de valeur avec des investissements qui atteignent CHF 200 mios (contre CHF 179 mios en 2022) dans la transition énergétique et les infrastructures de réseaux de distribution.

avec des investissements qui atteignent (contre CHF 179 mios en 2022) dans la transition énergétique et les infrastructures de réseaux de distribution. L'action REHN divisée par un facteur 25, le 28 juin 2023.

« La très bonne performance opérationnelle affichée par notre Groupe reflète les résultats de nos trois Unités d'Affaires, mais incorpore surtout un effet de rattrapage important lié à la crise énergétique des années précédentes. La forte hausse des prix de l'énergie subie en 2021 et 2022 n'a, en effet, été répercutée qu'au 1er janvier 2023, selon le mécanisme de fixation des tarifs », explique Christian Petit, CEO de Romande Energie.

« A mi-parcours de notre plan stratégique 2021-2026, nous avons entamé une réflexion sur sa mise à jour et son allongement. Afin d'accélérer la transition énergétique et d'accroître la production d'énergie renouvelable en Suisse, nous souhaitons poursuivre notre ambitieux programme d'investissements au-delà de 2027. Nous partagerons les adaptations de notre stratégie, à l'issue de nos travaux », a conclu Christian Petit.

Les trois Unités d'Affaires ont participé à la forte croissance du Groupe

La hausse du chiffre d'affaires de 24% à CHF 928 mios, comparé à CHF 746 mios au 31 décembre 2022, a été portée par les trois Unités d'Affaires.

L'Unité d'Affaires Solutions Energie a vu son chiffre d'affaires croître de 42% en 2023 à CHF 540 mios, sous l'effet d'un rattrapage, lié à la répercussion décalée des coûts de l'énergie dans la vente d'énergie à ses clients. L'Unité d'Affaires Réseaux a contribué de manière significative à la performance du Groupe avec une hausse de 17% de son chiffre d'affaires à CHF 312 mios, tandis que Romande Energie Services poursuit son développement avec une croissance organique de 13% à CHF 164 mios. Ce développement a été porté par la forte dynamique régionale dans la rénovation du bâti, de l'installation de nouveaux chauffages à distance (CAD) et de nombreuses nouvelles installations de panneaux photovoltaïques sur toitures.

Une profitabilité qui bénéficie d'un rattrapage exceptionnel

Romande Energie a clôturé l'exercice 2023 avec un EBIT de CHF 100 mios (2022 : CHF 45 mios). Hors effet de la cession non-récurrente d'une parcelle immobilière, l'EBIT s'inscrit à CHF 90 mios. Si l'exercice précédent subissait les conséquences de la hausse des coûts de l'énergie et d'une sécheresse historique, la performance de l'exercice 2023 bénéficie de la compensation des pertes sur la vente d'énergie, constatées en 2021 et 2022. La marge énergie s'affiche, par conséquent, à CHF 56 mios en 2023 contre une perte de CHF 19 mios pour l'exercice précédent. Sous l'effet du rattrapage, la profitabilité du Groupe, au niveau de l'EBIT s'établit à 11% contre 6% pour l'exercice 2022.

Ce sont néanmoins les trois Unités d'Affaires, qui ont contribué à ce résultat positif. L'Unité d'Affaires Solutions Energie a enregistré un EBIT de CHF 47 mios contre un résultat négatif de CHF 1 mio à fin 2022. Cette forte différence, largement liée aux mécanismes de rattrapage mentionnés précédemment, illustre également un retour à la normale de la pluviométrie. A contrario, la marge opérationnelle de FMHL, ainsi que celle de nos ouvrages français ont souffert de la baisse des prix du marché. La marge réalisée en France a également été impactée par l'introduction de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité (CRI). L'Unité d'Affaires Réseaux reste stable avec un EBIT de CHF 49 mios, alors que l'Unité d'Affaires Romande Energie Services réalise une très bonne année avec un résultat opérationnel qui a plus que doublé à CHF 5 mios, en ligne avec le plan stratégique.

Croissance des effectifs et maîtrise des autres charges d'exploitation

Les charges d'exploitation ont connu une légère hausse en 2023, principalement en raison de l'augmentation des effectifs (+85 collaborateurs) afin de déployer la stratégie de croissance. Romande Energie comptait 1'338 collaborateurs au 31 décembre 2023. Ces engagements, ainsi que l'indexation du coût de la vie, ont généré une augmentation des charges de personnel de 10% à CHF 162 mios. Les autres charges d'exploitation se montent à CHF 74 mios (+5%), malgré la forte croissance du Groupe en 2023, confirmant ainsi une gestion efficiente des ressources.

Alpiq amplifie le résultat net 2023

Au 31 décembre 2023, le résultat net du Groupe s'est élevé à CHF 215 mios contre CHF 41 mios à la même période en 2022. Cette progression est principalement due à la contribution d'Alpiq à hauteur de CHF 139 mios et d'EOS pour CHF 2 mios pour le Groupe Romande Energie. Pour mémoire, Romande Energie détient 29.71% d'EOS Holding SA, qui elle-même détient 33.33% d'Alpiq et 100% d'EOS NER SA.

Chiffres-clés du Groupe Romande Energie au 31 décembre 2023 31.12.2023 31.12.2022 (retraité) Variation en % En milliers de CHF Chiffre d'affaires net 928 213 745 825 24% Marge brute opérationnelle 436 682 346 442 26% Résultat avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) 200 597 128 851 56% Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 99 682 44 848 122% Part au résultat net des sociétés associées 141 196 7 405 1 807% Résultat net du Groupe 214 904 41 478 418%

Retraitements des comptes

Au 1er janvier 2023, Romande Energie SA a repris des activités de facturation de l'énergie opérée par Romande Energie Commerce SA. Dans ce cadre, une erreur datant de l'année de création de cette dernière pour de l'énergie fournie avant le 1er avril 2008 a été détectée. Ce retraitement augmente les capitaux propres d'ouverture du 1er janvier 2022 de CHF 31 mios et n'a aucune conséquence sur les résultats 2022.

En outre, comme annoncé lors des résultats semestriels, les contrôles internes ont permis de détecter une erreur de comptage de l'énergie liée à la mauvaise configuration d'un transformateur. En conséquence, les volumes de consommation calculés étaient sous-évalués et l'énergie consommée par une partie de nos clients n'a pas été décomptée correctement ni approvisionnée sur les marchés. Ce retraitement impacte positivement le chiffre d'affaires 2022, à hauteur de CHF 3 mios, et a induit une augmentation des achats d'énergie de CHF 18 mios. Le résultat net du Groupe retraité de l'exercice 2022 s'élève à CHF 41 mios (CHF 54 mios publiés). Ce retraitement n'a pas d'impact sur les factures de nos clients.

Une santé financière solide

La santé financière du Groupe Romande Energie reste solide. A fin décembre 2023, Romande Energie dispose de trésorerie et équivalents s'élevant à CHF 113 mios contre CHF 141 mios au 1er janvier 2023. Le flux de trésorerie dégagé par les activités opérationnelles avant l'impact du besoin en fonds de roulement (BFR) s'élève à un niveau record de CHF 185 mios contre CHF 132 mios lors de l'exercice précédent. Après comptabilisation de la variation du BFR, il s'inscrit à CHF 136 mios (contre CHF 166 mios en 2022). L'endettement du Groupe s'est réduit de CHF 13 mios pour atteindre CHF 195 mios à fin décembre 2023.

Des investissements de croissance pour CHF 200 millions

Romande Energie poursuit sa stratégie de création de valeur avec des investissements qui atteignent CHF 200 mios (contre CHF 179 mios en 2022), principalement dans les infrastructures de réseaux de distribution et de production d'énergie renouvelable. Ils se sont notamment matérialisés dans la construction de chauffages à distance et de parcs solaires.

Alors que le Groupe a inauguré le premier parc éolien vaudois à Sainte-Croix en 2023, certaines lenteurs administratives sur d'importants projets hydrauliques, thermiques ou d'autres énergies renouvelables auront pour conséquence d'allonger d'une année la durée de son ambitieux programme d'investissement 2021-2026 de CHF 1.4 milliard en faveur de la transition énergétique. La priorité de Romande Energie est d'accroître la production d'énergies renouvelables et de poursuivre ses investissements de croissance au-delà de 2026. A cet effet, une mise à jour à mi-parcours de sa stratégie est en cours d'élaboration et les détails seront communiqués cet automne. Les investissements massifs prévus ces prochaines années favoriseront une évolution positive de l'EBIT et participeront, pour certains, à la stabilisation des prix de l'énergie pour les clients du Groupe.

Dividende inchangé

Les fonds propres attribuables aux actionnaires de la société Romande Energie Holding SA restent stables à CHF 2.1 milliards au 31 décembre 2023. Grâce à ce bilan sain et des perspectives favorables, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de poursuivre sa politique de stabilité de la rémunération à ses actionnaires, avec un dividende ordinaire inchangé de CHF 1.44 par action (équivalent aux CHF 36 par action servis ces dernières années). Ce dividende, pour un montant total de CHF 37 mios, représente un rendement de 2.6% sur la base du cours connu au 31 décembre 2023.

Dès le 28 juin 2023, l'action nominative Romande Energie Holding SA cotée à la Six Swiss Exchange a été divisée par un facteur 25 (ancienne CHF 25.00 / nouvelle CHF 1.00). Le nombre de titres composant le capital social a par conséquent été porté de 1 140 000 à 28 500 000.

Un engagement authentique envers la durabilité et nos clients

La stabilité des notations ESG de notre Groupe souligne notre détermination à poursuivre nos efforts en matière de durabilité, ainsi que notre volonté de transparence sur le sujet. Plusieurs indicateurs-clés de notre rapport de durabilité ont par exemple été audités pour la première fois. Bien que notre bilan carbone présente un bilan mitigé, la croissance de nos activités débouchant mécaniquement sur des émissions en hausse, plusieurs actions entreprises cette année viennent illustrer l'importance de la durabilité pour Romande Energie. Nous avons par exemple mis en œuvre notre programme de mécénat en faveur de l'intérêt général : « le pourcent sociétal et environnemental ». En 2023, près de CHF 444'000 ont permis de soutenir des projets du CSP, de Caritas Vaud, de la Maison de la Rivière et du Repuis.

Au-delà de ce programme, nous avons eu à cœur d'accompagner nos clients dans une période financièrement difficile. Les efforts consentis dans la fixation des tarifs 2024 ont garanti une certaine stabilité pour nos clients régulés. Pour le marché libre, un dialogue a été établi avec nos clients en grande difficulté et a abouti à un mécanisme permettant d'absorber la hausse des prix sur plusieurs années. Le manque à gagner sur l'année 2023 se monte à CHF 2 mios. En plus, des aides ponctuelles, pour une enveloppe totale de CHF 0.5 mio, ont été octroyées dans le but de soutenir les activités des entreprises en situation critique.

Perspectives

Après un exercice 2023 marqué par des circonstances exceptionnelles, Romande Energie anticipe un résultat financier en recul pour 2024. Cette perspective financière reste sous l'influence des incertitudes en termes de prix et de disponibilité régnant aussi bien sur les marchés de l'électricité, notamment en lien avec le conflit en Ukraine, que sur ceux de l'approvisionnement en matériaux. A plus long terme, des situations géopolitiques, par exemple l'absence d'accord-cadre avec l'Union européenne, ou des évolutions réglementaires, avec la potentielle mise en œuvre de la loi sur l'électricité (« Mantelerlass ») soumis à référendum en juin 2024, peuvent impacter significativement les résultats et les investissements futurs du Groupe.

Depuis le 1er janvier 2024, la marge réalisée sur la vente d'énergie au marché régulé est passée, sur décision du régulateur, de CHF 75 à CHF 60 par destinataire de factures. L'impact sur l'EBIT du Groupe est estimé à CHF -4 mios en 2024. A contrario, les investissements dans les infrastructures de production et de réseaux seront globalement mieux rémunérés en 2024. Le rendement (WACC) autorisé sur le réseau électrique progresse de 3.83% à 4.13% et celui de la production d'électricité de 4.98% à 5.23% représentant un impact positif d'un peu moins de CHF 3 millions.

