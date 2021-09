Romande Energie : Résultats du 1er semestre du groupe Romande Energie

Communiqué de presse Morges, le 9 septembre 2021 Annonce événementielle selon l'art. 53 du Règlement de cotation De solides résultats opérationnels au 1er semestre 2021 et un nouveau positionnement stratégique pour Romande Energie En s'appuyant sur sa très bonne performance opérationnelle au 1er semestre 2021, Romande Energie Holding SA (SWX:HREN) dévoile aujourd'hui son nouveau positionnement stratégique afin de répondre aux défis d'un marché de l'énergie en pleine mutation et de saisir de nouvelles opportunités de développement. Romande Energie veut être un leader de la décarbonisation en Suisse romande grâce à un programme polyvalent contribuant à la nécessaire transition énergétique, avec des investissements significatifs de CHF 1.4 milliard d'ici 2026. Croissance du chiffre d'affaires de 10% à CHF 299 mios, de l'EBIT de 18% à 31 mios, retraité du résultat non-récurrent de 2020.

non-récurrent de 2020. Augmentation importante du cash-flow opérationnel qui s'établit à CHF 52 mios.

cash-flow opérationnel qui s'établit à CHF 52 mios. Bénéfice net élevé à CHF 48.3 millions, renforcé par les résultats positifs combinés d'EOS Holding et d'Alpiq.

Confirmation de l'efficacité et de la persévérance du modèle d'affaires du Groupe basé sur la RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), malgré une augmentation des coûts de structure liée aux acquisitions. Le Groupe a profité de l'annonce de ses résultats semestriels pour présenter sa nouvelle stratégie à la communauté financière. PRESENTATION DE LA STRATEGIE Un contexte stratégique en forte mutation pour le secteur de l'énergie Pour Romande Energie, quatre facteurs clés influenceront fortement le marché de l'énergie ces prochaines années. Les évolutions législatives : avec notamment le projet d'ouverture complète du marché de l'électricité en Suisse et l'absence probable d'accord cadre avec l'UE sur l'électricité ;

: avec notamment le projet d'ouverture complète du marché de l'électricité en Suisse et l'absence probable d'accord cadre avec l'UE sur l'électricité ; Les évolutions technologiques et les attentes des clients, notamment vers la transition décentralisée « de consommateur à producteur » ;

et les attentes des clients, notamment vers la transition décentralisée « de consommateur à producteur » ; L' évolution concurrentielle , marquée par des partenariats, des acquisitions et des regroupements ;

, marquée par des partenariats, des acquisitions et des regroupements ; La prise de conscience sociétale accrue de l'urgence climatique , qui induira des stratégies énergétiques aux plans fédéral, cantonal et communal. Un acteur engagé dans la décarbonisation en Suisse romande Face à cette mutation, le Groupe Romande Energie a décidé de repenser ses métiers, son ancrage et ses objectifs à long terme. Son ambition est de contribuer à faire de la Suisse romande la première région décarbonée de Suisse en délivrant des solutions créatrices devaleur. Ces solutions viseront à optimiser les flux d'énergie et économiser les ressources énergétiques contribuant ainsi à un monde plus durable.

Des objectifs chiffrés pour réduire les émissions de CO2 Concrètement, Romande Energie mettra en place un programme multifacettes en faveur dela transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 tant chez Romande Energie qu'auprès de ses clients, qu'ils soient des particuliers, des entreprises, des collectivités ou des acteurs de l'immobilier. Ce programme se déroulera sur trois niveaux : Le développement continu de la production électrique d'origine renouvelable qui devrait passer de 0.8 TWh à 1.3 TWh d'ici 2026, ainsi qu'une augmentation importante de la production thermique (chaleur et froid) qui devrait passer à 0.2 TWh par an d'ici 2026

Le déploiement de solutions clés en main pour faciliter le passage à l'acte vers des modes de vie décarbonés, comme par exemple la solution Click&Charge pour équiper des parkings privés de PPE en bornes de recharge électriques, ou des offres sur mesure permettant aux propriétaires de bâtiments une rénovation énergétique complète de leur patrimoine.

Des activités de conseil et la mise en œuvre de différents programmes pour sensibiliser les différents émetteurs de gaz à effet de serre, comme le programme « Commune Rénove » qui permet d'accompagner les communes et les propriétaires dans leurs démarches de rénovation du bâti, ou bien le programme « Décarbonons » qui permet à travers les communes de mettre

des « Coach CO 2 » à disposition des foyers romands pour les conseiller dans l'adoption de nouveaux modes de consommations responsables et durables. 250 emplois générés et des investissements de CHF 1.4 milliard d'ici 2026 La mise en place de ce programme nécessitera un important plan d'investissement de l'ordre de CHF 1.4 milliard d'ici 2026, dont environ CHF 1 milliard pour des investissements de croissance et le reste pour la modernisation du réseau et l'optimisation des installations de production. Les investissements de croissance concerneront essentiellement la production d'électricité (Thermie ; Solaire ; Eolien) et, dans une moindre mesure, le développementd'offres clés en main. Ils permettront également de soutenir des secteurs d'innovation pour favoriser un assainissement énergétique dans des domaines tels que les systèmes multi- énergies, le stockage d'énergie, la mobilité ou encore l'usage et la réutilisation du carbone.Plus de 250 emplois à plein temps devraient être créés d'ici 2026 chez Romande Energie pour accompagner cette transition énergétique. Diminuer l'empreinte CO2 tout en créant de la valeur économique pérenne et diversifiée Le repositionnement stratégique de Romande Energie permettra au Groupe de poursuivre son développement et sa croissance de manière pérenne et diversifiée en s'appuyant sur une création de valeur environnementale (au service de la transition énergétique), sociétale (enfaisant bénéficier toutes ses parties prenantes de ces développements) et économique (une offre de services à valeur ajoutée innovante plébiscitée par les clients). A titre d'exemple, l'Unité d'Affaires Romande Energie Services, devrait connaître une hausse de sa profitabilité avec un objectif de 4.5% d'EBIT par rapport au chiffre d'affaires d'ici 2024. Une nouvelle équipe de direction pour la mise en œuvre de la stratégie Romande Energie a la capacité de mettre en place son repositionnement stratégique. Ellepeut notamment s'appuyer sur sa solidité, son indépendance financière et ses activités essentielles à la population et au tissu économique. Mais également sur une forte culture d'entreprise et un Comité de direction renouvelé avec toutes les compétences nécessairespour relever les défis et saisir les opportunités de développement.

PRESENTATION DES RESULTATS SEMESTRIELS Un chiffre d'affaires en hausse Durant le premier semestre 2021, Romande Energie a enregistré une nouvelle progression de ses revenus. Le chiffre d'affaires net s'établit à CHF 299 mios au 30 juin 2021, une hausse de 10% comparée à la période précédente, retraitée de l'effet non-récurrent lié à la vente de parcelles immobilières en 2020 (sans retraitement +3%). Les trois Unités d'Affaires contribuent positivement à la hausse des revenus. Très bonne performance opérationnelle L'Unité Solutions Energie a enregistré une croissance de 51% de l'EBIT, qui s'explique par la tendance haussière des prix de l'électricité observée sur le marché depuis mars 2021, ainsi qu'une pluviométrie favorable en Suisse, dont a notamment bénéficié l'ouvrage de la société des Forces Motrices Hongrin-Léman. Les activités hydrauliques et les projets éoliens en France ont aussi contribué positivement à ce résultat. L'Unité d'Affaires Réseaux qui représente une part importante de la rentabilité du Groupe, a poursuivi sa croissance, tout en dégageant un EBIT stable, compte tenu des investissements en équipement consentis au premier semestre 2021. L'Unité d'Affaires Romande Energie Services a connu une progression importante de ses revenus (+46%), liée pour moitié aux acquisitions réalisées en 2021. Cette unité, qui est à l'équilibre dans les comptes semestriels, entre désormais dans une phase de consolidation. Engagement de 161 collaborateurs en un an Sous l'effet notamment des deux acquisitions de sociétés effectuées au premier semestre 2021, le total des charges de personnel a progressé de 20% et les autres charges d'exploitation de 13%. Le Groupe comptait 1'146 collaborateurs au 30 juin 2021 contre 985 un an plus tôt. Au total, ce sont donc 161 nouveaux collaborateurs (+16%) qui ont rejoint Romande Energie sur les douze derniers mois. Bénéfice net dopé par les résultats d'EOS Holding et d'Alpiq, deux acteurs suisses majeurs de la production d'énergies renouvelables Romande Energie a enregistré un EBITDA de CHF 70 mios et un EBIT de CHF 31 mios au premier semestre, soit respectivement une hausse de 13% et 18% par rapport à la période précédente, retraitée de l'élément non-récurrent précité (sans retraitement -13% pour l'EBITDA et -30% pour l'EBIT). Le bénéfice net a atteint CHF 48.3 mios, en hausse de 222% par rapport à l'exercice précédent retraité des effets non-récurrents (sans retraitement de 46%). Les solides résultats d'EOS Holding et d'Alpiq représentent un impact cumulé de CHF 17 mios dans le résultat semestriel du Groupe. Un cash-flow opérationnel important et une santé financière solide Le Groupe dispose de trésorerie et équivalents s'élevant à CHF 110 mios lui permettant de faire face à ses engagements. La très bonne performance opérationnelle du premier semestre a généré un niveau de cash-flow en forte progression. Il atteint un niveau supérieur aux cinq dernières années et se situe à CHF 52 mios au 30 juin 2021 contre CHF 30 mios un an plus tôt.

Une offre d'énergie 100% suisse et 100% renouvelable Durant le premier semestre, l'Unité d'Affaires Romande Energie Services a étendu ses compétences en Suisse romande avec des acquisitions à Neuchâtel (J.M. Lambelet SA) et Genève (Bosson Pillet SA). Malgré l'indisponibilité programmée de deux unités de production, le Groupe enregistre une hausse de sa production propre de 5% à 260 GWh sur ses propres ouvrages au premier semestre. Sur le marché régulé, Romande Energie a simplifié son offre d'énergie en 2021 et propose désormais à tous ses clients une énergie 100% suisse et 100% renouvelable. Perspectives Pour l'année 2021, le Groupe Romande Energie confirme son anticipation quant à un EBIT légèrement inférieur à celui publié pour 2020. Le modèle d'affaires, basé sur les trois piliers RSE (sociétal, économique et environnemental) constitue le socle du Groupe, dont l'ambition est de devenir un acteur engagé de la décarbonisation en Suisse romande. Chiffres-clés du Groupe Romande Energie au 30 juin 2021 30.06.2021 30.06.2020 Variation En milliers de CHF retraité en % Chiffre d'affaires net 298 854 289 361 3% Marge brute opérationnelle 168 919 163 915 3% Résultat avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) 69 508 79 555 -13% Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 31 438 44 726 -30% Part au résultat net des sociétés associées 23'795 -4 991 n/a Résultat net du Groupe 48 296 33 002 46% Le rapport semestriel du Groupe Romande Energie Holding SA est disponible via le lien suivant : en français : Rapport semestriel 2021

en anglais : Half Year Report 2021 ________________________ Note à la rédaction Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse.

Contacts Michèle Cassani René Lauckner Porte-parole Trésorier +41(0)21 802 95 67 +41(0)21 802 95 24 michele.cassani@romande-energie.ch rene.lauckner@romande-energie.ch ________________________ Le Groupe Romande Energie en bref Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et la production d'énergie, les services énergétiques, l'efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique. Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique et la décarbonisation de la Suisse romande. Pour plus d'informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : www.romande-energie.ch