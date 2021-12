Romande Energie affecté par le correctif rétroactif d'Alpiq

Zurich (awp) - Romande Energie a indiqué vendredi soir prendre acte de la correction rétroactive des résultats de son homologue Alpiq, dans lequel le groupe énergétique morgien détient une participation indirecte d'environ 10%.

Rappelant la révision par Alpiq des résultats semestriels à la baisse de 38 millions de francs suisses à 16 millions et ceux de l'exercice 2020 de 11 millions à 99 millions, Romande Energie a raboté son propre bénéfice net à 86 millions pour l'année dernière, contre 87 millions annoncés. L'excédent au premier semestre 2021 a quant à lui été ramené à 45 millions, au lieu de 48 millions.

Cumulés des impacts aux 31 décembre 2020 et 30 juin 2021, le montant à l'actif des participations dans des sociétés associées et le total des capitaux propres de Romande Energie diminuent de 4,8 millions de francs suisses à respectivement 536 millions et 1,928 milliard, précise le groupe coté sur SIX dans son communiqué.

Il souligne toutefois que ni l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ni le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) publiés n'ont été impactés par la décision d'Alpiq, détenue à 33,33% par EOS Holding, dans laquelle Romande Energie est engagé à hauteur de 29,71%.

Les valeurs comparatives seront retraitées dans les comptes annuels et semestriels lors de leur prochaine publication.

