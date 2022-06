Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Communiqué de presse

Morges, le 15 juin 2022

Romande Energie annonce son intention d'émettre une obligation verte

Romande Energie Holding SA annonce son intention d'émettre son premier emprunt public au cours des prochains mois, dans la mesure où les conditions du marché le permettront. Il s'agira de la première émission obligataire verte de la société, pour laquelle cette dernière s'est vu octroyer un rating AA par Fedafin.

Le financement permettra au Groupe Romande Energie d'accroître sa capacité de production d'énergies renouvelables et d'accélérer la transition énergétique dans le cadre de son ambitieuse stratégie d'investissements de CHF 1.4 milliard d'ici 2026.

Le montant de l'émission n'a pas encore été arrêté. La transaction consistera dans l'émission publique d'une obligation non garantie, de premier rang, libellée en CHF avec une échéance à long terme.

Fedafin, une des principales agences suisses de notation de crédit, a octroyé un rating AA à Romande Energie Holding SA dans le cadre de son émission à venir. Le rapport complet de Fedafin sera disponible le 22 juin prochain.

Pour mener à bien cette transaction, Romande Energie Holding SA a mandaté UBS Investment Bank, en tant que Sole Lead Manager.

________________________

"This communication does not constitute an offer, a solicitation or an invitation to subscribe for or purchase any bonds of Romande Energie Holding SA (the "Company"). This communication constitutes neither a prospectus pursuant to Art. 35 ff. of the Financial Services Act and the applicable provisions of the Financial Services Ordinance nor a listing prospectus pursuant to the Listing Rules of SIX Swiss Exchange or a prospectus equivalent document in accordance with other applicable legislations. This communication may contain certain forward-looking statements and assessments or intentions concerning the Company and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. The Company disclaims any obligation to update these forward-looking statements, assessments or intentions".