Romande Energie Holding SA est une société holding basée en Suisse, active dans la production et la distribution d'électricité. La société diversifie ses activités en quatre métiers : distribution d'électricité, commercialisation d'énergie, environnement et efficacité énergétique. L'activité de distribution est engagée dans la gestion du réseau électrique dans la zone de couverture attribuée. L'activité de commercialisation couvre la fourniture d'électricité en Suisse, y compris une offre de services administratifs et énergétiques. L'activité environnement englobe le développement et la gestion de la production d'énergie renouvelable. Les activités liées à l'efficacité énergétique sont traitées par le secteur environnement. Le réseau électrique de la société s'étend sur plusieurs communes des cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève.